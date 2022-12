Niederlande - USA Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2022

Der Erfolg gibt Bondscoach Louis van Gaal recht. Die Mannschaft ist in 10 WM-Spielen unter dem Ex-Bayern-Coach ungeschlagen und ist damit weiter im Rennen um den WM-Titel. Der Trainer ist vor allem durch die sich entspannende Personalsituation guter Dinge, dass man diese Serie weiter ausbauen kann. Gegen die Kataris durfte Memphis Depay erstmals bei diesem Turnier von Anfang an ran. Zudem ist Cody Gakpo (PSV) in Topform und brachte seine Mannschaft in jedem Gruppenspiel mit 1:0 in Führung.