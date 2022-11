Polen - Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2022

In der Gruppe C kann jedes Team noch die KO-Phase erreichen, entsprechend kann auch noch jedes Team in der Vorrunde ausscheiden. Nüchtern betrachtet haben die Polen als Tabellenführer die besten Chancen auf das Achtelfinale. Doch sie müssen gegen Argentinien ran, das nach wie vor als einer der WM-Favoriten gilt und für das ein Remis unter Umständen zu wenig sein könnte. Wir erwarten ein offenes Match und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 2.25 bei Bet3000.