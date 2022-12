Portugal - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2022

Portugal stand vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea schon als Teilnehmer des Achtelfinales fest. So konnte Coach Fernando Santos seine Startelf auf sechs Positionen durchwechseln. Die „B-Elf“ legte gut los und ging schon nach fünf Minuten in Führung. Die „Selecao“ stand eigentlich ganz ordentlich in der Defensive, konnte im Spiel nach vorne aber keine guten Chancen kreieren. Da man nach einem Standard und in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zweimal nicht aufpasste, setzte es am Ende doch eine 1:2-Niederlage.