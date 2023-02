PSG - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 14.02.2023

Unser PSG - Bayern Tipp zum Champions League Spiel am 14.02.2023 lautet: Nachdem der deutsche Rekordmeister etwas schleppend aus dem Winter gestartet ist, hat er mit einer Leistungssteigerung reagiert. Diese kommt vor dem Duell mit schwächelnden Parisern gerade recht, um als hauchdünner Favorit in diese Begegnung zu starten.

Darum tippen wir bei PSG vs Bayern auf „Sieg Bayern (DNB)“:

PSG vs Bayern Quoten Analyse:

Obwohl die Franzosen in ihrem Parc de Princes antreten dürfen, sehen die Buchmacher sie nicht in der Favoritenrolle. Solltet ihr dennoch auf einen Heimsieg des französischen Tabellenführers setzen, verteilen die Buchmacher Quoten von etwa 2,60.

Der deutsche Rekordmeister hat rechtzeitig zu seiner Stärke zurückgefunden und sich mit den jüngsten Leistungen in die leichte Favoritenrolle gespielt. Wollt ihr auf einen Sieg des deutschen Vertreters setzen, findet ihr unter anderem bei Bet365 eine Quote von 2,55.

Christophe Galtier steht mit seiner Mannschaft vor einer schwierigen Aufgabe. Die Formkurve der Franzosen zeigt steil nach unten und fünf Gegentore in zwei Spielen kommen nicht von ungefähr. Allerdings lassen wir aufgrund der individuellen Qualität der Pariser Vorsicht walten und empfehlen eher in Richtung einer Draw-No-Bet-Wette zu tendieren.

PSG vs Bayern Prognose: „Die Formkurven driften auseinander“

Noch zu Beginn des Jahres geriet der FC Bayern München in die öffentliche Kritik. Leistungen und Ergebnisse entsprachen nicht dem Selbstbild. Eine Reaktion war gefordert und folgte. Zuletzt gewann die Nagelsmann-Elf drei Pflichtspiele in Folge. Besonders die elf erzielten Tore über diesen Zeitraum stechen hervor.

Werfen wir einen Blick zurück auf die absolvierte Gruppenphase: In dieser marschierten die Süddeutschen mit sechs Siegen aus ebenso vielen Partien in die K.o.-Phase. Am Ende stand der FCB bei 13,2 xG, womit sie in dieser Kategorie das drittbeste Team überhaupt waren.