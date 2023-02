PSG - Toulouse Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser PSG - Toulouse Tipp zum Ligue 1 Spiel am 04.02.2023 lautet: Toulouse konnte in den vergangenen fünf Ligaspielen wichtige Zähler sammeln. PSG ist zwar klarer Favorit, doch die Gäste sorgen für ein Spiel, in dem nicht zu viele Treffer fallen.

Paris sammelte unter der Woche einen wichtigen Dreier ein und festigte seinen Vorsprung. Den Gästen aus Toulouse gelangen in den vergangenen Wochen bedeutungsvolle Siege gegen direkte Konkurrenten.

Mit den Formkurven der letzten Wochen im Hinterkopf, setzen wir auf ein Spiel mit weniger als 3,5 Toren. Bei NEObet findet ihr dafür eine Wettquote von 1,76.

Darum tippen wir bei PSG vs Toulouse auf „-3,5 Tore“:

Paris konnte in nur einem der letzten drei Begegnungen mehr als einen Treffer erzielen

Toulouse zeigte gute Leistungen und kassierte zuletzt nur drei Tore in fünf Partien.

Drei der vergangenen fünf Vergleiche zwischen den beiden Teams endeten mit nur einem Tor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Toulouse Quoten Analyse:

Christophe Galtier konnte unter der Woche endlich wieder mehrfach jubeln. Nach durchwachsenen Wochen gelang dem Tabellenführer ein 3:1-Erfolg. Im Parc de Princes sehen die Buchmacher kaum eine Chance für Toulouse. Für einen Heimsieg gibt es Quoten von ca. 1,28.

Der Aufsteiger wird es dem Favoriten jedoch nicht leicht machen. Die Mannschaft aus La Ville Rose ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen. Natürlich ist Paris ein anderes Kaliber als die vergangenen Kontrahenten, weshalb die Wettquoten von ungefähr 10,0 für einen Auswärtssieg zustande kommen.

Messi und Co. siegten in acht von zehn Heimspielen und die Wettquote für einen weiteren Dreier vor heimischer Kulisse ist wenig ansprechend. Viel eher lohnt sich in diesem Spiel eine Torwette.

PSG vs Toulouse Prognose: „Der Aufsteiger findet defensive Stabilität“

Die Pariser Offensive hatte zuletzt Probleme zu treffen. Zwar gelang gegen Montpellier ein 3:1-Sieg, doch zuvor erzielte Paris in zwei Spielen in Serie maximal einen eigenen Treffer. Nach der WM scheint noch etwas Sand im Getriebe zu sein.

Ganz anders verliefen die letzten Wochen für die Gäste. Les Pitchounes reisen mit einem Torverhältnis von 14:3 über die vergangenen fünf Spieltage und dementsprechend einer breiten Brust in die französische Hauptstadt.

Da unser Hauptaugenmerk für den Tipp auf einer Torwette liegt, ist ein Blick auf die bisherigen Ergebnisse hilfreich, Während die Spiele mit Beteiligung von Toulouse in 62 Prozent der Fälle weniger als 3,5 Treffer aufwiesen, sind es beim Tabellenführer der Ligue 1 sogar 66 Prozent der Duelle.

Darüber hinaus sollte nicht vergessen werden, dass die Mannschaft aus Toulouse gerade erst aufgestiegen ist. Auswärts macht sich diese Tatsache etwas deutlicher bemerkbar. Die Mannschaft von Trainer Montanier liegt im Hinblick auf xG bei Auswärtsspielen nur auf Rang 14.

PSG - Toulouse Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Montpellier (A), 1:1 Stade Reims (H), 7:0 Cassel (A), 0:1 Rennes (A), 2:0 Angers (H).

Letzte 5 Spiele Toulouse: 4:1 Troyes (H), 2:1 Straßbourg (A), 2:0 Ajaccio (H), 1:1 Stade Brest (H); 5:0 Auxerre (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Toulouse: 3:0 (A), 4:0 (H), 1:0 (A), 1:0 (H), 1:0 (A)

Etwas ungewöhnlich für einen Aufsteiger setzt das Team aus Toulouse vermehrt auf Ballbesitz. Mit über 50 Prozent pro Partie liegen die Gäste auf Rang sieben in dieser Statistik. Gleichzeitig gehen sie gerne in hohes Pressing und liegen mit 9,5 Pässen pro defensiver Aktion auf dem vierten Platz.

Bisher konnten sie aus dieser Herangehensweise jedoch wenig Ertrag einheimsen. Der Tabellen-Vierzehnte erzielte nach 21 Spieltagen noch keinen Treffer aus einem hohen Ballgewinn! Wir gehen nicht davon aus, dass sich das im Spiel gegen den Tabellenführer ändert.

Vielleicht mag es nicht viele eigene Treffer geben, doch den Parisern wird ein Torerfolg voraussichtlich ebenfalls nicht ohne größeren Aufwand geschenkt. Die Südfranzosen mussten in den vergangenen beiden Auswärtsspielen nur einen Ball aus dem eigenen Netz holen.

Erinnern wir uns zurück an das Hinspiel. Dort gewannen die Hauptstädter zwar mit 3:0, doch der dritte Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. Erneut ein Indiz für wenige Tore in diesem Spiel. Blicken wir auf die letzten fünf Vergleiche, finden wir gleich drei Duelle mit nur einem einzigen Treffer.

Unser PSG - Toulouse Tipp: „Unter 3,5 im Spiel“

PSG wird in Kylian Mbappé ihr bester Torschütze wohl fehlen. Im letzten Spiel verschoss er nicht nur zwei Elfmeter, sondern musste nach einer Verletzung sogar vorzeitig das Feld verlassen. Ohne seine Geschwindigkeit und individuelle Qualität wird es um einiges schwieriger, Treffer zu erzielen.