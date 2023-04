RB Leipzig - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2023

Unser RB Leipzig - Dortmund Tipp zum DFB Pokal Spiel am 05.04.2023 lautet: Nach den bitteren Pleiten am Wochenende wollen RB und der BVB am Mittwoch mit dem Einzug ins Pokal-Halbfinale Wiedergutmachung leisten. Dabei darf man einige Tore erwarten.

RB Leipzig ist in die erste Krise unter Coach Marco Rose gerutscht. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte blieben die Bullen drei Pflichtspiele in Folge ohne eigenen Treffer. Drei Niederlagen in Serie gab es zuletzt im August und September 2021, damals noch unter Jesse Marsch. Noch ist für RB einiges möglich. In der Bundesliga liegt man aktuell zwei Zähler hinter dem ersten Champions-League-Platz.

Und im Pokal kann der Titelverteidiger erneut ins Halbfinale einziehen. Hier haben die Sachsen am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen den BVB aber eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Bookies schlagen sich bei dem Duell leicht auf die Seite der Hausherren. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,53 bei Happybet für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Dortmund auf „Über 2,5 Tore“:

Leipzig blieb nur in einem der letzten 16 Liga-Heimspiele ohne eigenen Treffer

Dortmund hat die zweitbeste Offensive der Bundesliga

In den letzten 6 Duellen beider Vereine fielen immer mehr als 2 Tore

RB Leipzig vs Dortmund Quoten Analyse:

In der Bundesliga-Tabelle hat der BVB drei Plätze und acht Punkte Vorsprung auf RBL.

Trotzdem sehen die Bookies die Bullen bei der RB Leipzig vs Dortmund Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,27 leicht vorne. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit mit Siegquoten im Schnitt von 2,93 belohnt.

RB Leipzig vs Dortmund Prognose: Wer zeigt eine Reaktion?

Nach den bitteren Pleiten in Manchester (0:7) und Bochum (0:1) wollte Leipzig am Samstag daheim gegen Mainz eigentlich Wiedergutmachung leisten. Doch die Hausherren ließen fast alles vermissen, was man in der Bundesliga auf den Platz bringen muss. RB agierte ohne Dynamik und Kreativität. In der Defensive waren die Roten Bullen zu langsam und leisteten sich zu viele Fehler.

In der Offensive ließ man die wenigen Chancen liegen. Somit setzte es mit dem 0:3 eine der höchsten Heimpleiten der Vereinsgeschichte. Mit nur drei Punkten aus den letzten vier Spielen kann die Rose-Elf keinen Boden auf die Top 4 gutmachen. In der Hinrunde kassierte die Mannschaft nur drei Niederlagen. In neun Partien der Rückrunde ging man schon viermal als Verlierer vom Platz.

Der BVB war mit großen Hoffnungen am Samstag zum Topspiel nach München gefahren. Schon ein Remis hätte gereicht, um die Bayern auf Distanz zu halten und den ersten Platz zu verteidigen. Doch nach einer vielversprechenden Anfangsphase und dem groben Patzer von Keeper Kobel glückte den Gästen nichts mehr. Körpersprache, Energie, Kompaktheit, Ordnung, Disziplin und Gegenwehr waren plötzlich nicht mehr vorhanden.

Danach ergab sich Dortmund seinem Schicksal. In sieben der letzten acht Gastspiele in der Allianz Arena kassierte die Borussia vier oder mehr Gegentore. Im Pokal gegen Leipzig und in der Bundesliga gegen Union kann die Mannschaft nun beweisen, dass die Leistung beim Rekordmeister ein Ausrutscher war.

Weiterhin hat man nur zwei Punkte Rückstand auf Rang 1. Zudem sind die Schwarz-Gelben mit sieben Siegen, einem Remis und einer Niederlage immer noch das beste Team der Rückrunde.

RB Leipzig - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:3 Mainz (H), 0:1 Bochum (A), 0:7 Manchester City (A), 3:0 Gladbach (H), 1:2 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:4 Bayern (A), 6:1 Köln (H), 2:2 Schalke (A), 0:2 Chelsea (A), 2:1 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Dortmund: 1:2 (A), 3:0 (H), 4:1 (A), 2:1 (H), 1:4 (H)

Am 3. März trafen beide Teams zuletzt in der Bundesliga aufeinander. In Dortmund ließen die Gäste zu viele Chancen liegen und gingen mit einer 1:2-Pleite vom Feld. Die vorherigen drei Liga-Duelle gegen RB hatte der BVB verloren.

In der Gesamtbilanz liegen die Schwarz-Gelben immer noch mit acht Siegen zu fünf Niederlagen vorne. In der Red-Bull-Arena ist die Statistik mit jeweils drei Siegen ausgeglichen. Im Pokal gab es diese Paarung erst einmal: In der Saison 2020/21 entschied die Borussia das Finale gegen die Bullen mit 4:1 für sich.

Unser RB Leipzig - Dortmund Tipp: Über 2,5 Tore

Ein Ergebnistipp wird durch zwei Fragen erschwert: Findet RB einen Ausweg aus der Krise? Und wie hat der BVB die Bayern-Pleite verkraftet? Leipzig verlor die letzten drei Pflichtspiele mit einem Torverhältnis von 0:11. Diese Serie müsste am Mittwoch daheim zu Ende gehen. Da beide Abwehrreihen zuletzt ordentlich gewackelt haben, dürfen sich die Zuschauer auf Treffer freuen.