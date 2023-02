Sampdoria - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 13.02.2023

Darum tippen wir bei Sampdoria vs Inter Mailand auf „Gewinner 1. HZ – Inter Mailand“:

Sampdoria vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am Drei-Wege-Markt der ersten 45 Minuten kristallisiert sich Inter Mailand als klarer Favorit auf den Sieg heraus und besticht durch eine Wettquote von 1,95. In drei der vergangenen fünf Begegnungen im Stadio Luigi Ferraris lagen die Nerazzurri bereits zur Halbzeitpause in Front.

Sampdoria vs Inter Mailand Prognose: „Gelingt dem Vizemeister der 3. Serie-A-Sieg in Folge?“

Gerade defensiv wirkte Inter zuletzt gefestigt und hielt in drei von vier Liga-Partien hinten die Null. Inter holte aus den vergangenen drei Auswärtsduellen sieben Punkte und untermauerte einmal mehr seine Stärke in der Fremde.

Sampdoria - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

In drei der vergangenen vier Ansetzungen im Stadio Luigi Ferraris lagen die Nerazzurri zur Pause in Front. Die Gesamtstatistik zwischen diesen beiden Teams schlägt mit 76 Siegen, 41 Remis und 24 Niederlagen in 141 Duellen klar in Richtung Inter aus.