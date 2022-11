Saudi-Arabien - Mexiko Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2022

In der Gruppe C ist die Ausgangslage für Mexiko nahezu dieselbe wie für Deutschland. El Tri müssen gewinnen, sind für das Weiterkommen aber vom Ausgang der anderen Partie in der Gruppe abhängig. Den Saudis könnte derweil schon ein Punkt für das Achtelfinale reichen, doch auch sie müssten dann auf das Ergebnis aus dem Parallelspiel Polen vs Argentinien schauen. Mit einem Dreier fliegen die Grünen Falken dagegen sicher in die KO-Phase. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1.65 bei Bildbet.