Spanien - Costa Rica Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2022

Natürlich muss man Spanien bei der WM 2022 auch zum Kreis der Titel-Favoriten zählen. Doch die junge und recht unerfahrene „Furia Roja“ ist auch eine Wundertüte. Bevor die Spanier am kommenden Sonntag auf Deutschland treffen, geht es zum Auftakt am Mittwochnachmittag gegen Costa Rica. Die Iberer konnten bei den letzten drei WM-Teilnahmen ihr Auftaktspiel jeweils nicht gewinnen. Gegen die vermeintlich schwächste Mannschaft der Gruppe E entscheiden wir uns aber mit einer Quote von 2.20 bei Buchmacher Bwin für die Wette „Sieg Spanien mit HC -2″.