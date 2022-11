Tunesien - Australien Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2022

Der Mannschaft von Trainer Jalel Kadri fehlen aber vor allem in der Offensive die torgefährlichen Spieler. Dabei hatte sich Tunesien gar nicht so sehr auf seine eigentliche Qualität, das Verteidigen konzentriert, sondern sein Heil immer wieder im Spiel nach vorne gesucht. So sind die Tunesier nach zuvor vier Niederlagen in Folge nun mit einem 2:1-Erfolg gegen Panama bei der WM 2018 zwei Endrunden-Partien hintereinander ungeschlagen.