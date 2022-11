Tunesien - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten am 30.11.2022

Er fiel vier Minuten vor Schluss, in einer Phase, in der die Partie erstmals völlig offen war und auch Dänemark auf den Dreier hoffen durfte. Am Ende zog Frankreich mit dem Erfolg vorzeitig ins Achtelfinale ein. Mbappé steht nach 2 Partien bereits bei 3 Toren und einem Assist. So haben die Franzosen die letzten sechs WM-Spiele allesamt gewonnen. Unter Nationaltrainer Deschamps steht die Quote sogar bei 11 Erfolgen in 14 Partien. Seit drei Partien bei einer Weltmeisterschaft blieb die „Equipe Tricolore“ aber nicht mehr ohne Gegentor.