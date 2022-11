Wales - Iran Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2022

In der Begegnung zwischen Wales und dem Iran stehen beide Mannschaften unter Druck. Verlieren die Iraner, dann ist das Kapitel WM 2022 bereits beendet. Für die Waliser dagegen ist wohl ein Punkt zu wenig, denn zum Abschluss geht es gegen England. Wir rechnen Bale und Co. gute Chancen auf eine gute Ausgangsposition für das Inselduell aus und entscheiden uns für die Wette „Sieg Wales“ mit einer Quote von 2.00 bei Bildbet.