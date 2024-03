AC Milan - Slavia Prag Tipp, Prognose, Quoten |07.03.2024

Unser AC Milan - Slavia Prag Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.03.2024 lautet: Zum ersten Mal duellieren sich AC Milan und Slavia Prag in einem europäischen Wettbewerb. Für unseren Wett Tipp heute beschäftigen wir uns mit beiden Offensiven.

AC Milan hat sich zum dritten Mal für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Bisher konnten die Rossoneri weder gegen Arsenal (2017/18) noch gegen Manchester United (2020/21) auch nur ein Spiel für sich entscheiden. Das soll sich gegen Slavia Prag ändern. Der tschechische Vertreter traf in seinen letzten beiden Pflichtspielen jeweils auf Sparta Prag (1U, 1N), konnte aber keine der beiden Begegnungen für sich entscheiden.

Während der Gruppenphase wussten die Gäste aber im Angriff zu überzeugen, was uns zum Wett Tipp heute führt: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Slavia Prag auf „Über 2,5 Tore“:

Slavia Prag erzielte bisher 2,8 Tore pro Europa-League-Spiel.

Beide Zwischenrunden-Spiele von AC Milan enthielten Über 2,5 Tore.

Die letzten 6 Milan-Spiele auf der europäischen Bühne (Champions League, Europa League) wurden mit Über 2,5 Toren im Spiel abgepfiffen.



AC Milan vs Slavia Prag Quoten Analyse:

Die Rossoneri dürfen, ebenso wie in der Zwischenrunde gegen Rennes, das Hinspiel im eigenen Stadion austragen. Der 3:0-Sieg gegen die Franzosen hat bei den Buchmachern Eindruck hinterlassen.

Milan wird in den Sportwetten Apps mit Quoten bis 1,53 als klarer Favorit gehandelt. Slavia Prag gewann fünf von sechs Gruppenspielen, muss sich gegen den Absteiger aus der Königsklasse aber mit Quoten zwischen 6,00 und 7,00 zufriedengeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Slavia Prag Prognose: Tschechischer Torhunger

Rafael Leao knüpft in dieser Saison nur selten an die hervorragenden Leistungen aus der letzten Spielzeit an. Zuletzt präsentierte sich der pfeilschnelle und dribbelstarke Offensivspieler wieder in besserer Verfassung und erzielte drei Tore in den letzten vier internationalen Spielen der Rossoneri.

Der Mann für die linke offensive Seite der Italiener erzielte in beiden Vergleichen mit Rennes einen Treffer (3:0, 3:2) und hatte in beiden Begegnungen seine Füße für die „Über 2,5 Tore“ im Spiel.

Besonders im ersten Vergleich mit Rennes zeigte AC Milan die vorhandene offensive Klasse, gewann mit 3:0 und sammelte Torchancen für 2,35 erwartbare Treffer. Das ist kein seltener Wert für die Mannschaft von Stefano Pioli, die in der heimischen Serie A durchschnittlich 1,9 Tore pro Spieltag erzielte (3.).

Sogar in der Königsklasse waren die Mailänder offensiv-freudig (4,8 Torschüsse pro Spiel), hatten jedoch größere Probleme, ihre hochprozentigen Torchancen (9,9 xG) in gute Resultate umzuwandeln.

AC Milan - Slavia Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:0 Lazio Rom (A), 1:1 Atalanta (H), 2:3 Rennes (A), 2:4 Monza (A), 3:0 Rennes (H).

Letzte 5 Spiele Slavia Prag: 0:0 Sparta Prag (A), 2:3 n.V. Sparta Prag (H), 3:0 Pardubice (H), 3:0 Karvina (A), 1:1 Fastav Zlín (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Slavia Prag: -



Slavia Prag verkaufte sich in der Gruppenphase extrem teuer, gewann fünf von sechs Partien und schlug sogar AS Rom (2:0). Oftmals stach die Offensive der Tschechen, die in sechs Gruppenspielen 2,8 Treffer pro Partie erzielte, hervor.

Einen höheren Durchschnittswert erreichte nur der FC Liverpool (3,2). Die erwartbaren Tore (11,6 xG) stützen den Eindruck eines starken Kontrahenten für die Rossoneri. Die vergangenen beiden Pflichtspiele konnte die Trpisovsky-Auswahl aber nicht gewinnen (1U, 1N).

In den vorangegangenen Europa-League-Partien brachten die Rot-Weißen 5,3 Schüsse pro Partie auf den gegnerischen Kasten. Milan ist also gewarnt und sollte im Bestfall an das starke Heimspiel gegen Rennes anknüpfen. Schaffen sich die Rossoneri erneut eine fantastische Ausgangslage und gewinnen mit mindestens zwei Toren Differenz, wartet bei Interwetten eine Quote von 2,25.

Unser AC Milan - Slavia Prag Tipp: Über 2,5 Tore

In den beiden abschließenden Gruppenspielen der Gäste fielen insgesamt neun Treffer. Die letzten sechs Milan-Spiele im europäischen Wettbewerb waren ebenfalls mit einigen Toren bestückt und boten dem Publikum jeweils Über 2,5 Tore.