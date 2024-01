Auger-Aliassime - Medvedev Tipp, Prognose, Quote|20.01.24

Unser Auger-Aliassime - Medvedev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel am 20.01.2024 lautet: Das Drittrunden-Duell zwischen Felix Auger-Aliassime und Daniil Medvedev ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Spieler bei den Australian Open. Ebenso wie 2022 erwarten wir in unserem Wett Tipp heute mehr als nur drei Sätze.

Der bisherige Turnierverlauf von Daniil Medvedev war alles andere als ein Spaziergang. Als zweifacher Australian-Open-Finalist musste der Russe bereits schwierige Momente im Happy Slam überstehen, gab insgesamt drei Sätze ab und überstand ein Marathon-Match gegen Ruusuvuori (3:2). Ein Match mit langer Spieldauer ist Felix Auger-Aliassime ebenfalls bekannt. Sein Erstrunden-Duell mit Dominic Thiem ging ebenfalls in den fünften Satz.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Auger-Aliassime gewinnt 1. Satz“ mit einer Quote von 2,90 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Auger-Aliassime vs Medvedev auf „Auger-Aliassime gewinnt 1. Satz“:

Auger-Aliassime vs Medvedev Quoten Analyse:

Zum siebten Mal in ihrer Karriere treten der Kanadier und der Russe gegeneinander an. Bislang hatte stets Medvedev die Nase vorne, auch in diesem Vergleich ist er mit Siegquoten bis 1,20 der klare Quoten-Favorit.