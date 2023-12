Augsburg – Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2023

Unser Augsburg - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Match und räumen den Fuggerstädtern aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile ein.

Der FC Augsburg teilte kürzlich dreimal in Serie die Punkte und blickt in den letzten sieben Bundesliga-Begegnungen nur auf zwei Siege (3U, 2N). Eintracht Frankfurt ging am Donnerstag zu Hause in der Conference League gegen PAOK nach einem 1:2 leer aus. Mit einem Sieg an vier Bundesliga-Spieltagen lief es auch zuvor bei den Hessen alles andere als zufriedenstellend (2U, 1N).

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,25 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Frankfurt auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Nur eines der bisherigen 6 BL-Heimspiele ging für den FCA verloren (2S, 3U).

Lediglich ein Drittel der Fernduelle im Oberhaus des deutschen Fußballs endete für die Eintracht siegreich (3U, 1N).

Nur eines der vergangenen 4 Aufeinandertreffen brachte einen Sieg für die Hessen. Zudem brachten die letzten 3 Kräftemessen Tore auf beiden Seiten mit sich.

Augsburg vs Frankfurt Quoten Analyse:

Beide Teams boten zuletzt keine Gala-Vorstellungen. Eine Tatsache, die sich direkt auf die Quoten am Drei-Weg-Markt niederschlägt. Der Heim- und Auswärtssieg liegen sehr dicht beieinander und bewegen sich zwischen 2,60 und 2,75. Neben den lukrativen Wettquoten könnte sich die Nutzung des Bet-at-home Sportwetten Bonus anbieten.

Das Remis ist deutlich höher bemessen und bringt teilweise mehr als den 3,60-fachen Wetteinsatz mit sich. Anhand der letzten drei Aufeinandertreffen lässt sich auf Tore auf beiden Seiten schließen. Auch diesmal räumen die Wettanbieter beiden Bundesligisten die Chance auf mindestens einen Treffer ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs. Frankfurt Prognose: Bleibt der FCA unter Neo-Trainer Jess Thorup weiterhin ungeschlagen?

Erst Mitte Oktober heuerte Trainer Jess Thorup beim FC Augsburg an und übernahm den Posten von Enrico Maaßen. Direkt nach seinem Einstieg feierte der 53-jährige Däne zwei Siege gegen Heidenheim (5:2) und den VfL Wolfsburg (3:2). Obwohl die ersten beiden Ansetzungen erfolgreich verliefen, wurden zuletzt dreimal am Stück die Punkte mit Köln, Hoffenheim und Union Berlin, jeweils nach einem 1:1, geteilt.

Auffällig ist, dass sich die offensive Durchschlagskraft unter dem neuen Coach verbessert hat. Elf Tore stehen in fünf Liga-Partien zu Buche. In jedem Match erzielten die Augsburger mindestens ein Tor. Defensive Standfestigkeit bot der FCA hingegen nur selten. In den bisherigen fünf Begegnungen unter dem neuen Übungsleiter kam nie ein „Clean Sheet“ zustande.

Über die gesamte Saison hinweg hat der FCA in der heimischen WWK Arena nur eine Niederlage hinnehmen müssen (2S, 3U). Sämtliche Heimspiele im deutschen Oberhaus des Fußballs brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

Augsburg - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Union Berlin (A), 1:1 Hoffenheim (H), 1:1 Köln (A), 3:2 Wolfsburg (H), 5:2 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:2 PAOK Saloniki (H), 1:2 Stuttgart (H), 2:2 Bremen (A), 1:0 HJK Helsinki (A), 3:0 Union Berlin (A)

Letzte Spiele Augsburg vs. Frankfurt: 1:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 0:0 (A), 0:2 (A)

Unter der Woche musste Eintracht Frankfurt einen Dämpfer in der UEFA Conference League akzeptieren und verloren das wichtige Duell um den Gruppensieg gegen PAOK Saloniki mit 1:2. Auch auf nationaler Ebene kriselte es bei den Riederwäldern kürzlich. Nur eines der letzten vier Duelle war nämlich von Erfolg gekrönt. Dem 3:0 gegen Union Berlin stehen zwei Remis und eine Niederlage gegen den VfB Stuttgart gegenüber.

In der Tabelle belegt die Elf von Trainer Dino Toppmöller derzeit Rang 7 und zeigt zwei Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze auf. Obwohl nur eines der bisherigen sechs Auswärtsduelle verloren ging, gilt es zu konstatieren, dass auch nur ein Drittel der Begegnungen in der Fremde auf Liga-Ebene siegreich gestaltet wurde. Fünf der sechs Auswärtspartien offenbarten zumindest einen eigenen Treffer. Nur einmal sollte in den gegnerischen Stadien ein „Clean Sheet“ errungen werden. Um die Augsburg Frankfurt Wetten auf das nächste Level zu heben, könnte sich die Verwendung eines Sportwetten Anbieter Bonus empfehlen.

Unser Augsburg – Frankfurt Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Augsburg hat unter der Federführung von Neo-Trainer Thorup noch nie verloren (2S, 3U). Eine Bilanz, an der gegen zuletzt ins Straucheln geratene Hessen festgehalten werden dürfte. Diese gingen in der Conference League unter der Woche leer aus und versäumten es, neues Selbstvertrauen zu tanken.

Der FCA vermeldete bisweilen in jedem BL-Heimspiel Tore auf beiden Seiten. Ähnlich gestaltete es sich bei den Gästen. In vier der sechs Auswärtsduelle in der Bundesliga fielen beiderseitige Tore.