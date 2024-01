Barcelona - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2024

Unser Barcelona - Osasuna Sportwetten Tipp zum Supercopa Spiel am 11.01.2024 lautet: Barca ist im spanischen Supercup-Halbfinale zurecht der klare Favorit. Doch unser Wett Tipp heute rechnet mit ein, dass sich die Katalanen auch dieses Mal schwer tun.

Ab Mittwoch begibt sich der spanische Fußball wieder einmal nach Saudi-Arabien und trägt dort den Supercup aus. Am Start sind natürlich Meister Barcelona und Pokalsieger Real Madrid. Vervollständigt wird das Feld durch den La-Liga-Dritten Atletico Madrid und den Pokalfinalisten Osasuna. Barca bekommt es am Donnerstag im zweiten Halbfinale im KSU Stadium von Riad mit dem CA Osasuna zu tun. Natürlich sind die Katalanen in diesem Duell aus Sicht der Wettquoten die klaren Favoriten.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,00 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Osasuna auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Aus den letzten 7 Duellen mit Barca holte Osasuna nur ein Remis

Barcelona hat seit 6 Pflichtpartien nicht mehr zu Null gespielt

Barca ist La-Liga-Meister und Titelverteidiger im Supercup

Barcelona vs Osasuna Quoten Analyse:

Als amtierender Meister und mit der großen Qualität im Kader gehen die Katalanen natürlich als klarer Favorit ins Halbfinale des Supercups. So gibt es für einen Sieg der Blaugrana bei den besten Buchmachern gerade mal Quoten im Schnitt von 1,38.

Auf der Gegenseite wird bei der Barcelona vs Osasuna Prognose ein Erfolg der „Rojillos“ mit durchschnittlichen Quoten von 7,61 belohnt. Für ein Remis nach 90 Minuten klettern die Quoten auf einen Schnitt von 5,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Osasuna Prognose: Quält sich Barca auch im Supercup?

Im Vorjahr wurde Barca mit Tugenden wie viel Seele, Zweikampfstärke, Aggressivität und einem hohen Pressing souveräner Meister in Spanien. In dieser Saison lässt die Mannschaft von Coach Xavi aber viel vermissen. So fehlt der Mannschaft aktuell das Selbstvertrauen. Zudem ist die Defensivleistung besorgniserregend. In der vergangenen Spielzeit kassierte Barca an 38 Spieltagen 20 Gegentore. Aktuell stehen die Katalanen nach 19 Spieltagen schon bei 22 Gegentreffern.

Seit sechs Pflichtspielen hat man nicht mehr zu Null gespielt. Mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten vier Pflichtspielen stimmen zwar die Ergebnisse, doch die Art und Weise ist alles andere als souverän. Gegen den sieglosen Tabellenletzten Almeria gab es daheim ein mühsames 3:2. Auch bei Aufsteiger Las Palmas fiel der Treffer zum 2:1-Sieg erst in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter. Am Sonntag im Pokal beim Viertligisten Barbastro reichte es lediglich zu einem knappen 3:2-Sieg.

Osasuna nimmt erstmals am spanischen Supercup teil. Das hat sich der Verein aus Pamplona mit einer tollen Saison in der Copa del Rey verdient. Mit Erfolgen über Betis Sevilla, den FC Sevilla und Athletic Bilbao zogen die „Rojillos“ zum zweiten Mal nach 2005 ins Pokalfinale ein. Hier verlor man dann zwar mit 1:2 gegen Real Madrid, trotzdem durften die „Gorritxoak“ im Europapokal ran, verpassten die Gruppenphase der Conference League aber in der Quali gegen den FC Brügge.

Die La-Liga-Saison hatte der CA im Vorjahr auch auf einem tollen siebten Platz beendet. In diesem Jahr zeigt die Tendenz der Männer aus der Stier-Kampfstadt etwas nach unten. Nach 19 Spieltagen steht Osasuna auf Rang 12. Der Rückstand auf den ersten internationalen Platz beträgt zehn Zähler. Das Polster auf die Abstiegszone liegt aktuell bei sieben Punkten. In den jüngsten sechs Pflichtspielen setzte es lediglich eine Niederlage. Am Sonntag kam der Club Atletico im Pokal aber nur mit 1:0 nach Verlängerung gegen den Drittligisten Castellon weiter.

Barcelona - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:2 Barbastro (A), 2:1 Las Palmas (A), 2:3 Club America (H), 3:2 Almeria (H), 1:1 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Osasuna: 1:0 Castellon (A), 1:0 Almeria (H), 2:3 RCD Mallorca (A), 1:0 Rayo Vallecanoi (H), 1:1 Cadiz (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Osasuna: 2:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 4:0 (H), 2:2 (A)

Nach 93 Duellen führt Barcelona den Vergleich gegen Osasuna klar mit 55 Siegen an (19U). Bei dieser Paarung gingen die „Rojillos“ nur in 18 Fällen als Sieger vom Feld. Der letzte Erfolg der „Gorritxoak“ war ein 2:1 im Camp Nou im Juli 2020.

Aus den sieben Duellen seither holte der CA lediglich einen Punkt. Das Torverhältnis spricht mit 17:4 auch klar für die Katalanen. Doch in den jüngsten fünf Kräftemessen blieb der Verein aus Pamplona nur zweimal ohne eigenen Treffer. Treffen dieses Mal beide Teams ins Schwarze, wird das von Betano mit einer Quote von 1,82 belohnt. Wer möchte, kann für diesen Tipp die aktuelle Betano Gratiswette einsetzen.

Unser Barcelona - Osasuna Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Mit 14 Siegen und elf zweiten Plätzen ist Barca der erfolgreichste Verein im spanischen Supercup. Auch dieses Jahr sollte zumindest das Finale gegen einen der beiden Vereine aus Madrid drin sein. Doch auf einen souveränen Sieg der Katalanen zu wetten, ist aktuell kaum möglich. Die Erfolge der Blaugrana kamen in den vergangenen Wochen nur mit viel Hängen und Würgen zustande. So rechnen wir auch dieses Mal mit einem Gegentreffer für Barcelona und sichern unseren Tipp mit einem Remis nach der regulären Spielzeit ab.