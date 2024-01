Djokovic - Sinner Tipp, Prognose, Quoten| Australian Open

Unser Novak Djokovic - Jannik Sinner Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel am 26.01.2024 lautet: Egal wie dieses Match ausgeht, Novak Djokovic verlässt die Australian Open als Nummer 1 der Welt. Im Wett Tipp heute ist der Sieg des Serben in Gefahr.

Jannik Sinner ist in Top-Verfassung! Der Südtiroler gab im gesamten Turnier keinen einzigen Satz ab und sparte sich durch seine kurzen Matches viele Körner für das heiß ersehnte Halbfinale gegen Novak Djokovic. Der Serbe stand bislang fast vier Stunden länger auf dem Court, weil er in drei von fünf Matches einen Satz verlor. Wie der Weltranglisten-Vierte den zehnfachen Australian-Open-Champion bezwingen kann, zeigte das letzte Duell der beiden Ausnahmekönner, als der 22-Jährige im Halbfinale des Davis-Cups mit 2:1 siegte.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Sinner (HC +1,5)“ mit einer Quote von 1,80 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Novak Djokovic vs Jannik Sinner auf „Sieg Sinner (HC +1,5)“:

● Sinner gab im gesamten Turnier noch keinen Satz ab.

● Djokovic stand fast 4 Stunden länger auf dem Court.

● Sinner gelang in 46 Prozent der Fälle (25/54) das Break. Djokovic hat eine niedrigere Quote (37 Prozent).

Novak Djokovic vs Jannik Sinner Quoten Analyse:

Die Australian Open 2024 forderten den serbischen Rekordchampion deutlich stärker heraus als es bei Jannik Sinner der Fall war. Mehr als einen Satz gab der 36-Jährige dennoch in keinem Match ab. Das stärkt seine Position im Quotenvergleich, wo der Djoker mit Siegquoten bis 1,50 klare Vorteile hat.

Sinner bringt euch enorm gute Quoten von 2,60 bis 2,77, die ihr in der Kombination mit einem Sportwetten Bonus auf jeden Fall ins Auge nehmen solltet. Immerhin gewann der Südtiroler zwei der letzten drei Aufeinandertreffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Novak Djokovic vs Jannik Sinner Prognose: Satzgewinne auf beiden Seiten

Dieses Halbfinale könnte sich im Idealfall zu einem All-Time-Klassiker entwickeln. Jannik Sinner präsentierte sich im bisherigen Turnierverlauf bärenstark, verwandelte 46 Prozent seiner Breakchancen und gab bisher keinen einzigen Satz im Turnier ab.

Novak Djokovic hatte an der einen oder anderen Stelle kleinere Schwierigkeiten, war wie so oft jedoch in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Auf das gesamte Turnier bezogen, gewann der Serbe 79 Prozent seiner ersten Aufschläge und 60 Prozent seines zweiten Services.

Die Gesamtbilanz hat Djokovic mit 4:2-Siegen noch in der Hand, doch zwei der letzten drei Aufeinandertreffen entschied sein 22-jähriger Herausforderer bereits für sich. Offensichtlich ging es in den vorangegangenen Duellen des Öfteren heiß her, denn drei der letzten fünf Paarungen endeten mit nur einem Satz Differenz.

Djokovic konnte zwar zwei der vorangegangenen vier Matches gegen Sinner ohne Satzverlust für sich entscheiden, hatte jedoch in den letzten beiden Aufeinandertreffen, in denen beide Spieler mindestens einen Satz holten, das Nachsehen. Mit der aktuellen Form von Sinner erwarten wir auf jeden Fall einen Satzgewinn des Weltranglisten-Vierten.

Novak Djokovic - Jannik Sinner Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Novak Djokovic: 3:1 T. Fritz, 3:0 A. Mannarino, 3:0 T.M. Etcheverry, 3:1 A. Popyrin, 3:1 D. Prizmic.

● Letzte 5 Spiele Jannik Sinner: 3:0 A. Rublev, 3:0 K. Khachanov, 3:0 S. Baez, 3:0 J. de Jong, 3:0 B. Van de Zandschulp.

● Letzte 5 Spiele Novak Djokovic vs. Jannik Sinner: 1:2, 2:0, 1:2, 3:0, 3:2.

In der Vergangenheit hat der Djoker die Australian Open dominiert und inklusive seiner fünf Siege in diesem Jahr eine Bilanz von 94-8 beim Happy Slam. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist zu seinem zweiten Zuhause geworden und kann dem Serben im Zweifel leichte Vorteile verschaffen.

Nervenstärke bringt jedoch auch sein Konkurrent aus Südtirol mit. Während seines 3:0-Sieges gegen Rublev drehte Sinner ein Tiebreak, indem er mit dem Rücken zur Wand stand (1:5). Statt aufzugeben, holte der 22-Jährige auf und stellte auf eine 2:0-Satzführung. Big Points liegen dem Weltranglisten-Vierten ebenfalls.

Blicken wir nur auf die Bilanz des vergangenen Jahres, konnte Sinner bereits in diesem eine ausgeglichene Siegquote gegeb Djokovic herbeiführen (2:2-Siege). In seinem zweiten Grand-Slam-Halbfinale wird der Südtiroler von seiner fantastischen Form und der Erfahrung seines ersten Grand-Slam-Halbfinales profitieren.

In jedem Fall erwarten wir ein packendes und enges Match. Fünf Sätze sind in unseren Augen sehr gut möglich. Gebt ihr Djokovic mit seiner perfekten Bilanz von 10:0-Halbfinal-Siegen bei den Australian Open die besseren Chancen, könnt ihr bei Winamax für einen „3:2-Sieg Djokovic“ eine Quote von 5,40 spielen.

Unser Novak Djokovic - Jannik Sinner Tipp: Sieg Sinner (HC +1,5)

Sinner hat im bisherigen Turnierverlauf eine herausragende Form gezeigt und bereits im letzten Jahr zwei von vier Matches gegen Novak Djokovic gewonnen. Wir erwarten ein sehr ausgeglichenes Match, in dem kleine Faktoren und Schlüsselmomente den Ausschlag geben können. Wir trauen Sinner den Finaleinzug zu, legen mit einem Handicap von +1,5 Sätzen jedoch nach, da man sich beim Djoker immer auf seine Qualitäten in Pressure-Momenten einstellen muss.