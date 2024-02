DR Kongo - Guinea Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2024

Unser DR Kongo - Guinea Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 02.02.2024 lautet: Wir sehen Ägypten-Bezwinger DR Kongo in diesem Duell vorne und sprechen uns in unserem Wett Tipp heute eher für ein Weiterkommen der Leoparden aus.

Der Afrika Cup 2024 geht in seine heiße Phase! Am Donnerstag stehen die ersten Viertelfinalspiele an. Dabei bekommt es unter anderem die Demokratische Republik Kongo mit Guinea zu tun. Damit kommt es auch zum Aufeinandertreffen der beiden VfB-Stürmer Silas und Serhou Guirassy. Für einen der beiden Angreifer wird der Traum vom Gewinn des Afrika Cups weitergehen, während der andere schnell ins Ländle zurückkehren wird.

Wir sehen Silas und die DR Kongo vorne, erwarten jedoch abermals wenige Tore. Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & 1-3 Tore“ mit einer Quote von 1,66 bei Intertops.

Darum tippen wir bei DR Kongo vs Guinea auf „Doppelte Chance 1X & 1-3 Tore“:

DR Kongo hat im Achtelfinale Turnier-Mitfavorit Ägypten rausgeworfen.

In keinem der bisherigen 4 Spiele DR Kongos oder Guineas gab es mehr als 2 Tore.

DR Kongo hat die letzten vier Duelle mit Guinea alle für sich entschieden.



DR Kongo vs Guinea Quoten Analyse:

Für die Bookies um unseren neuen Wettanbieter Intertops, den wir in unserem Intertops Testbericht genauer unter die Lupe genommen haben, gibt es in diesem Duell keinen echten Favoriten. Für Wetten auf einen Sieg der Demokratischen Republik Kongo nach regulärer Spielzeit gibt es Quoten bis 2,65.

Wer sich hingegen für einen Tipp auf Guinea entscheidet, wird mit Wettquoten bis 3,20 belohnt. Viele Tore erwarten die Buchmacher wieder einmal nicht. Schon für „Über 1,5 Tore“ gibt es Quoten bis 1,62. Die Option „Beide Teams treffen“ wirft Wettquoten bis 2,25 ab. Für „Über 2,5 Tore“ winken gar Quoten von bis zu 2,87.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

DR Kongo vs Guinea Prognose: Leichte Vorteile für die Leoparden

Lionel Mpasi-Nzau ist Torwart bei der DR Kongo und war im Achtelfinale gegen Ägypten der gefeierte Held. Er verwandelte nämlich den insgesamt neunten Elfmeter seiner Mannschaft, der gleichbedeutend mit dem Einzug ins Viertelfinale war. Selbst hat Mpasi keinen Elfer gehalten. Gleich zwei ägyptische Versuche gingen am Tor vorbei bzw. an die Latte.

Wenn man denn so will, dann war dieser Erfolg nach Elfmeterschießen der erste Sieg der Leoparden, nachdem sie zuvor keines von sechs Länderspielen gewinnen konnten. In der Gruppenphase des Afrika Cups endeten alle drei Partien mit einem Remis. Mit drei Punkten und 2:2 Toren hatte sich die DR Kongo als Gruppen-Zweiter für die K.o.-Phase qualifiziert.

Nun träumt der zweimalige Champion vom nächsten Gewinn des Cups seit dem Jahr 1974. Das Erreichen des Viertelfinales stellt das beste Ergebnis seit 2017 dar. Mit Silas vom VfB Stuttgart steht ein Spieler im Kader der DR Kongo, der eines der im Turnierverlauf erst drei erzielten Tore schießen konnte.

Fürs Toreschießen sind die Leoparden aber auch nicht bekannt. In nur einem ihrer letzten elf Länderspiele schossen sie zwei Tore. Ansonsten war es nur eines oder gar keines. Insgesamt erzielten sie in ihren letzten elf Partien gerade einmal sieben Treffer. Auch am Donnerstag sind nicht viele Tore zu erwarten.

DR Kongo - Guinea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele DR Kongo: 1:1, 8:7 i.E. Ägypten (N), 0:0 Tansania (N), 1:1 Marokko (N), 1:1 Sambia (N), 1:2 Burkina Faso (N)

Letzte 5 Spiele Guinea: 1:0 Äquatorialguinea (N), 0:2 Senegal (N), 1:0 Gambia (N), 1:1 Kamerun (N), 2:0 Nigeria (N)

Letzte 5 Spiele DR Kongo vs Guinea: 3:1 (H), 2:1 (A), 0:0, 1:1 n.V., 5:4 i.E. (N), 3:1 (N), 1:2 (N)



Das liegt zum großen Teil auch am kommenden Gegner. Guinea erzielte beim 1:0-Erfolg im Achtelfinale gegen Äquatorialguinea den erst dritten Turniertreffer. In der Gruppenphase reichten zwei Tore, um Gambia mit 1:0 zu bezwingen und Kamerun ein 1:1 abzutrotzen. Als einer der besten Gruppen-Dritten ging es dann in die Runde der letzten Acht. Das Erreichen des Viertelfinales gehört zu den zweitbesten Ergebnissen der National Elephants. Ihr bisher größter Erfolg war der zweite Platz im Jahr 1976. Mit Serhou Guirassy aus Stuttgart und Naby Keita aus Bremen stehen zwei Bundesliga-Akteure im Kader Guineas, die dem Turnier bisher aber noch nicht ihren Stempel aufdrücken konnten.

Gegen die DR Kongo hat Guinea die letzten vier Duelle alle verloren. Allerdings muss man festhalten, dass das letzte Aufeinandertreffen vor über sechs Jahren im November 2017 stattfand. Ein Blick in die Geschichtsbücher lohnt sich trotzdem. Denn bisher standen sich die beiden Länder in insgesamt sechs Pflichtspielen gegenüber. Die DR Kongo gewann vier dieser Pflicht-Duelle. Ebenfalls interessant: Insgesamt duellierten sich die beiden Nationalmannschaften bisher neun Mal. In acht dieser neun Duelle konnten beide Teams treffen. Bei Intertops bringt diese Wett-Option eine Quote von 2,24. Mit dem Intertops Bonus ohne Einzahlung kann man diesen Tipp ohne jegliches Risiko abgeben.

Unser DR Kongo - Guinea Tipp: „Doppelte Chance 1X & 1-3 Tore“

Schwerwiegende Argumente hat keiner von beiden auf seiner Seite. Nichtsdestotrotz sehen wir die DR Kongo nach dem Sieg über Ägypten leicht vorne. Guinea spielte im Achtelfinale mehr als 40 Minuten in Überzahl und hatte Glück, dass der Gegner in dieser Phase vom Elfmeterpunkt scheiterte. Selbst traf Guinea quasi mit dem Schlusspfiff. Alle bisherigen vier Turnier-Partien der DR Kongo endeten nach regulärer Spielzeit remis, womit die Leoparden noch ungeschlagen sind. Wir trauen ihnen zu, diese Serie zu halten. Viele Tore sollte es, wie nicht nur bei diesen beiden Teams, sondern generell beim Afrika Cup üblich, nicht geben.