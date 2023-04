Everton - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 03.04.2023

Unser Everton - Tottenham Tipp zum Premier League Spiel am 03.04.2023 lautet: Ein positiver Trend ist unter Sean Dyche definitiv zu erkennen. Speziell im Goodison Park fand er mit seiner Mannschaft Wege, um zu punkten. Allerdings gab es gegen die Spurs nur einen Sieg aus den vergangenen 20 Ligaspielen.

Tottenham nutzte die Länderspielpause und befreite Antonio Conte von seinen Aufgaben als Cheftrainer. Interimscoach Christian Stellini will die Auswärtsschwäche seiner Mannschaft beiseitelegen und sich wieder in Position für Platz vier bringen. Dafür müsste er die schwächste Defensive der Top 12 kurzfristig zusammenkleben. Gegen Everton wird er wohl noch auf den starken Angriff um Harry Kane bauen. Wir setzen auf über 2,5 Tore und schätzen die entsprechende Quote von 2,16 bei NEObet.