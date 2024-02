Ferencvaros - Olympiakos Piräus Tipp, Prognose & Quoten

Unser Ferencvaros Budapest - Olympiakos Piräus Sportwetten Tipp zum Europa Conference League Spiel am 22.02.2024 lautet: In der Zwischenrunde der Conference League empfängt Ferencvaros die Mannen von Olympiakos im Kampf um die Teilnahme am Achtelfinale des Wettbewerbs. Wir sehen die Gäste in unserem Wett Tipp leicht im Vorteil.

Zugegeben, das Hinspiel zwischen Ferencvaros Budapest und Olympiakos Piräus war aus fußballerischer Sicht nicht gerade ein Leckerbissen. Vor allem die Ungarn konnten sich kaum Torszenen erarbeiten und überließen den Gastgebern einen Großteil des Spiels. Dies bestraften die Rot-Weißen mit ihrem Führungstreffer spät in der regulären Spielzeit.

Wir sehen im nun anstehenden Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit auf die Fans zukommen, glauben jedoch, dass die individuelle Klasse auf Seiten der Gäste etwas höher einzustufen ist. Unser Wett Tipp heute lautet daher „Olympiakos gewinnt mit HC +1″ mit einer Quote von 1,62 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Ferencvaros Budapest vs. Olympiakos Piräus auf „Olympiakos gewinnt mit HC +1″:

Budapest konnte nur eines der 3 Heimspiele in der Conference League gewinnen.

Im Hinspiel kamen die Ungarn auf insgesamt nur 6 Schüsse.

Olympiakos erzielte in 4 der 6 Spiele in der Europa League mindestens 2 Treffer.



Ferencvaros Budapest vs Olympiakos Piräus Quoten Analyse:

Der amtierende ungarische Meister wird von den Bookies im kommenden Duell mit Piräus leicht favorisiert. So liegen die Quoten für einen Heimsieg bei etwa 2,20 und damit ein gutes Stück niedriger als die 3,10-Siegquote für die Griechen.

Die besten deutschen Buchmacher sehen die Chance auf einen Treffer von beiden Teams im Spiel als recht gut an. Die Quote für eine entsprechende Wette steht mit 1,74 zu Buche. Dass im gesamten Spiel über 2,5 Tore erzielt werden, wird mit einer Quote von 1,92 derweil nicht als übermäßig wahrscheinlich angesehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ferencvaros Budapest vs Olympiakos Piräus Prognose: Olympiakos ist zu abgezockt

Dem amtierenden ungarischen Meister aus Budapest ist in dieser Spielzeit der heimischen Liga bisher das Kunststück gelungen, sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive auf den Rasen zu schicken, jedoch nur auf dem zweiten Tabellenplatz zu stehen. Mit 42 Punkten haben die Hauptstädter aber nur einen Zähler Rückstand auf Paksi und noch ein Spiel in der Hinterhand.

Im Schnitt fallen in dieser Saison in den Partien von Ferencvaros stolze 3,9 Treffer. Vor heimischem Publikum sinkt der Durchschnitt jedoch auf 2,9 Tore ab. Bester Scorer der Weiß-Grünen in dieser Saison ist Barnabas Varga mit 13 erzielten Buden.

Die Gäste aus Piräus stehen in der aktuellen Saison der griechischen Super League derzeit auf dem vierten Platz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter AEK Athen beträgt jedoch nur fünf Punkte, sodass für die Mannen von Jose Luis Mendilibar im Kampf um die Meisterschaft noch alles drin ist.

Olympiakos steht mit 51 erzielten Treffern und 22 Gegentoren jeweils ebenfalls auf dem vierten Rang im Ligavergleich. In fremden Stadien mussten erst zwei der zwölf Partien mit einer Pleite beendet werden.

Ferencvaros Budapest - Olympiakos Piräus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ferencvaros Budapest: 0:1 Olympiakos (A), 2:1 Debreceni (A), 5:1 MTK (H), 3:1 Kisvarda (A), 3:0 ZTE (H)

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 4:1 PAOK (A), 1:0 Ferencvaros (H), 4:0 OFI Kreta (H), 0:2 Panathinaikos (A), 3:1 Giannina (H)

Letzte 3 Spiele Ferencvaros Budapest vs. Olympiakos Piräus: 0:1 (A), 2:2 (A), 3:1 (H)



In der Europa League lief es für den griechischen Rekordmeister in dieser Saison nicht gerade überragend. Drei der sechs Gruppenspiele wurden verloren. Mit zwei Siegen und einem Remis konnte man sich aber immerhin noch in die Zwischenrunde der Conference League retten.

Im Schnitt fielen in den europäischen Partien von Olympiakos in dieser Saison 3,3 Treffer. In neun der elf Partien wurde dem jeweiligen Gegner dabei mindestens ein eigener Treffer erlaubt.

Die Budapester konnten sogar nur zwei Spiele der Gruppenphase der Conference League gewinnen, blieben dafür jedoch ungeschlagen. Im Schnitt fielen in diesen Begegnungen 2,7 Tore und in nur einem Spiel konnte Ferencvaros eine weiße Weste wahren.

Insgesamt trafen die beiden Mannschaften im Hinspiel zum dritten Mal aufeinander. Die Bilanz in diesen drei Begegnungen ist mit einem Sieg für beide Seiten und einem Remis ausgeglichen. Wer glaubt, dass die Griechen ihren ersten Sieg in Budapest einfahren können, könnte für einen Tipp die NEObet Freiwette ohne Einzahlung verwenden, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Ferencvaros Budapest - Olympiakos Piräus Tipp: „Olympiakos gewinnt mit HC +1″

Wir sehen den Kader der Griechen mit einem kolportierten Marktwert von 116 Mio. Euro als etwas stärker als den Kader der Gastgeber mit einem Marktwert in Höhe von 52 Mio. Euro an. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir kein enges Spiel mit höchster Spannungsstufe erwarten. Die Ungarn werden irgendwann auf ein Tor drängen müssen und dafür zwangsläufig Räume für gefährliche Gegenstöße der Griechen offen lassen müssen.