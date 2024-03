Frankreich - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.

Unser Frankreich - Deutschland Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 23.03.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine torreiche Begegnung, in der es beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Kracher ins EM-Jahr! Im Groupama Stadium von Lyon bekommt es die DFB-Auswahl am Freitag mit Gastgeber Frankreich zu tun. Das letzte Aufeinandertreffen im September letzten Jahres konnten die Deutschen unter Interimstrainer Rudi Völler in Dortmund mit 2:1 gewinnen. In der Vorbereitung auf das Heim-Turnier würde man diesen Erfolg nun gerne wiederholen. Doch die letzten Auftritte lassen daran zweifeln.

Wir meiden eine Siegwette und entscheiden uns stattdessen für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Deutschland auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Frankreich hat in den letzten 14 Länderspielen getroffen.

Deutschland kassierte in jedem der letzten 10 Länderspiele Gegentreffer.

Das letzte Aufeinandertreffen im September 2023 endete mit 2:1 für die Deutschen.



Frankreich vs Deutschland Quoten Analyse:

Dass Deutschland das EM-Jahr 2024 mit einem Sieg einläutet, halten die Wettanbieter für unwahrscheinlich. Für Wetten auf einen deutschen Erfolg gibt es Quoten bis 4,00. Selbst mit einem richtigen Tipp auf die „Doppelte Chance X2″ kann man seinen Einsatz noch verdoppeln. Die Quoten für Wetten auf einen Sieg Frankreichs liegen bei circa 1,80.

Treffer auf beiden Seiten halten die Bookies bei Quoten um 1,70 für „Beide Teams treffen“ für wahrscheinlich. In etwa gleich hoch sind die Wettquoten für „Über 2,5 Tore“. Kombiniert man diese beiden Torwetten, lässt sich zum Beispiel bei Oddset eine Wettquote von 1,98 erzielen. Den entsprechenden Tipp kann man auch über die Oddset App abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Deutschland Prognose: Chancenreiches Duell mit Vorteilen für „Les Bleus“

Im gesamten Kalenderjahr 2023 mussten die Franzosen nur eine einzige Niederlage einstecken. Diese gab es im Freundschaftsspiel gegen Deutschland im September letzten Jahres, als die Equipe Tricolore im Dortmunder Signal Iduna Park mit 1:2 den Kürzeren zog. Von den anderen neun Länderspielen im Jahr 2023 wurden acht gewonnen (1U).

Durch die EM-Qualifikation marschierten „Les Bleus“ ohne Probleme und leisteten sich erst im letzten Gruppenspiel in Griechenland ein 2:2, nachdem sie die neun Partien davor alle gewonnen hatten und unter anderem die Niederlande mit 4:0 zu Hause und 2:1 auswärts bezwangen. Höhepunkt war das 14:0 am vorletzten Spieltag gegen Gibraltar.

Der Kantersieg gegen den Fußballzwerg war auch das einzige der letzten fünf Länderspiele, in denen die Franzosen zu Null spielen konnten. Im eigenen Land hat die Grande Nation ihre letzten sechs Partien allesamt für sich entscheiden können. In fünf dieser letzten sechs Heimspiele bewahrte Frankreich eine weiße Weste.

Vor der letzten Pleite gegen die DFB-Elf war der Vize-Weltmeister in sechs aufeinanderfolgenden direkten Duellen ungeschlagen geblieben und hatte vier davon gewonnen (2U). Zu Hause blieben „Les Bleus“ in den letzten beiden Begegnungen mit Deutschland siegreich (2:0, 2:1), allerdings datieren diese Partien bereits aus den Jahren 2015 und 2018.

Frankreich - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 2:2 Griechenland (A), 14:0 Gibraltar (H), 4:1 Schottland (H), 2:1 Niederlande (A), 1:2 Deutschland (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 0:2 Österreich (A), 2:3 Türkei (H), 2:2 Mexiko (N), 3:1 USA (A), 2:1 Frankreich (H)

Letzte 5 Spiele Frankreich vs Deutschland: 1:2 (A), 1:0 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 2:2 (A)



Für Julian Nagelsmann gibt es bereits vor diesem Härtetest gleich mehrere Hiobsbotschaften. Mit Manuel Neuer sowie den beiden Debütanten in spe Aleksandar Pavlovic und Jan-Niklas Beste fallen gleich drei seiner nominierten Kräfte verletzt aus. Rückkehrer Toni Kroos ist dagegen einsatzbereit, genau wie vier weitere Neulinge.

Mit ihnen soll das katastrophale letzte Jahr schnell vergessen gemacht werden. Das erste Match im Jahr 2023 wurde noch gewonnen (1:0 im Test gegen Peru). Es folgten dann aber vier, teils krachende Niederlagen (1:4 gegen Japan) und nur ein Remis, was für das Aus von Hansi Flick als Bundestrainer sorgte.

Unter Interimstrainer Rudi Völler wurde dann zunächst Frankreich bezwungen und auch nach dem 3:1-Erfolg gegen die USA im ersten Spiel unter Nagelsmann dachte man, dass es bergauf ginge. Die Euphorie wurde nach einem Remis gegen Mexiko und zwei Pleiten gegen die Türkei und Österreich jedoch schnell wieder gebremst.

In jedem der letzten zehn Länderspiele kassierte die DFB-Elf Gegentreffer. In sieben dieser zehn Partien gab es mindestens zwei Gegentore - zuletzt dreimal in Serie. Auch das spricht nochmal dafür, dass es am Samstag torreich werden könnte. Für die Wette „Über 3,5 Tore“ bietet Oddset eine Quote von 2,70. Der Bookie bietet aktuell außerdem einen Oddset Neukundenbonus an.

Unser Frankreich - Deutschland Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Mit viel Spannung wird der erste Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im neuen Jahr erwartet. Welche Impulse kann Kroos setzen? Wie schlagen sich die Neulinge? Kann die DFB-Elf die schlechten Ergebnisse aus dem letzten Jahr wirklich vergessen machen? Und vor allem: Kann sie die Euphorie bei sich und den Fans im Hinblick auf das Heim-Turnier entfachen? Wir sind eher skeptisch und sehen die Franzosen in der recht klaren Favoritenrolle.

Wir wissen aber natürlich auch, dass in der deutschen Auswahl immer noch genug Qualität vorhanden ist, um gegen die Besten der Welt zu bestehen. In Lyon muss sie das beweisen und ein Tor trauen wir ihr ohne Weiteres zu. Nach den vielen Gegentreffern in den letzten Partien wird sie in diesem Auswärtsspiel wohl aber kaum ohne ein Gegentor bestehen können - vor allem nicht bei der Offensiv-Power der Franzosen.