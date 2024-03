Freiburg – West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2024

Unser Freiburg - West Ham Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.03.2024 lautet: Die Konkurrenten sind sich bestens aus der Gruppenphase bekannt. Obwohl die Hammers beide Gruppenspiele siegreich gestalteten, sehen wir in unserem Wett Tipp heute keinen klaren Favoriten.

Der SC Freiburg sorgte zuletzt national für eine Überraschung und holte beim 2:2 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern einen Punkt. West Ham meldete sich in der Premier League nach sechs sieglosen Spieltagen (3U, 3N) mit zwei Erfolgserlebnissen am Stück zurück. Nach dem 4:2 gegen Brentford sprang zuletzt gegen Everton ein 3:1-Triumph heraus. Ob es gegen die Breisgauer für ein weiteres Erfolgserlebnis reicht, ist fraglich.

Vielmehr gehen wir in unserem Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten aus. Für „Beide Teams treffen“ hält Sportwetten.de eine Quote von 1,70 bereit.

Darum tippen wir bei Freiburg vs West Ham auf „Beide Teams treffen“:

Der SC Freiburg erzielte in 4 EL-Heimspielen 14 Tore.

West Ham traf bisweilen in jedem Auswärtsspiel der Europa League.

Beide Mannschaften trafen bereits in der Vorrunde aufeinander und trennten sich im Europa-Park-Stadion mit einem 2:1 für die Hammers.



Freiburg vs West Ham Quoten Analyse:

In der Gruppenphase setzte sich der Premier-League-Klub aus London in beiden Begegnungen mit Freiburg durch (2:1, 2:0). Dennoch zeichnet sich am Drei-Weg-Markt keine deutliche Tendenz in Richtung Sieg der Gäste ab. Die Freiburg West Ham Quoten sind komplett ausgeglichen und bewegen sich für Siegwetten zwischen 2,55 und 2,70 im Schnitt.

Der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ lässt das Pendel ebenfalls in keine Richtung ausschlagen. Zudem ist laut Buchmacher-Einschätzung mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen. Um mehr Sicherheit beim Wettabschluss zu genießen, bietet sich die Nutzung einer Gratiswette ohne Einzahlung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs. West Ham Prognose: Hält Freiburgs Abwehr den Hammers stand?

Freiburg hatte in der Vorrunde der Europa League gegen West Ham das Nachsehen und erreichte am Ende nur den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A.

Beide direkten Duelle gegen den Tabellen-Primus aus London gingen verloren (1:2, 0:2). Die anderen vier Begegnungen brachten Siege ein. Dabei muss erwähnt werden, dass die Konkurrenz mit Backa Topola und Olympiakos Piräus auf überschaubarem Niveau agierte.

Als Gruppenzweiter galt es, sich über die Playoffs für das Achtelfinale zu qualifizieren. Nach einem 0:0 im Hinspiel wurde RC Lens erst im Rückspiel mit 3:2 in der Verlängerung bezwungen.

Auf heimischem Boden waren die Recken von Trainer Christian Streich eine Wucht und behielten in drei von vier Heimspielen die Oberhand. Darüber hinaus war die Offensive extrem gefährlich und erzielte zu Hause 14 Tore. Die Abwehr konnte mit lediglich vier Gegentoren im Europa-Park-Stadion defensiv durchaus überzeugen.

In der Bundesliga wartet der Sport-Club seit mittlerweile sechs Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis (2U, 4N). Dennoch schöpfte die Streich-Elf mit einem 2:2 gegen Bayern München zuletzt neues Selbstvertrauen.

Freiburg - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:2 Bayern München (H), 1:2 FC Augsburg (A), 3:2 n.V. RC Lens (H), 3:3 Eintracht Frankfurt (H), 0:0 RC Lens (A).

Letzte 5 Spiele West Ham: 3:1 FC Everton (A), 4:2 FC Brentford (H), 0:2 Nottingham Forest (A), 0:6 Arsenal (H), 0:3 Manchester United (A).

Letzte Spiele Freiburg vs. West Ham: 0:2 (A), 1:2 (H).



West Ham United dominierte die Gruppe A und musste nur eine Niederlage in den sechs Vorrundenspielen akzeptieren. Der einzige Misserfolg kam gegen Olympiakos in der Ferne (1:2) zustande. Darüber hinaus stehen satte fünf Siege zu Buche. Mit drei Punkten Vorsprung auf die Breisgauer wurde der Platz an der Sonne souverän eingefahren.

Als Gruppensieger zogen die Recken von Trainer David Moyes direkt ins Achtelfinale ein. Mit vier Auswärtstoren stellte die Offensive der Hammers in der Europa League zwar nicht das Maß aller Dinge dar, traf aber in jedem Fernduell mindestens einmal. Defensiv hielt der Klub aus der Premier League auswärts nur einmal die Null. Zwei von drei EL-Auswärtsbegegnungen führten zu beiderseitigen Toren.

In der Premier League holte die Moyes-Elf kürzlich sechs Punkte und kletterte auf Rang 7 der Tabelle. Der Rückstand auf die internationalen Ränge ist mittlerweile auf acht Punkte angewachsen. Mit Crazybuzzer können Neukunden bis zu 100 Euro Ersteinzahlungsbonus für ihren Freiburg West Ham Tipp beanspruchen. Genauere Informationen zum Wettanbieter sind in unserem Crazybuzzer Test ersichtlich.

Unser Freiburg – West Ham Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften rechnen sich Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale aus. Vor allem die Freiburger brennen nach den beiden Niederlagen in der Vorrunde auf Wiedergutmachung gegen den Premier-League-Klub.

Das bisher einzige Duell im Breisgau endete mit beiderseitigen Toren. Auch diesmal werden sich die Kontrahenten nichts schenken und zu Treffern gelangen.