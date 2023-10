Fürth - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Unser Fürth - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 07.10.2023 lautet: Am letzten Spieltag hatte die Negativserie für Hansa Rostock ein Ende. Nach drei Niederlagen in Folge gelang den Ostseestädtern der lang ersehnte Dreier. Die Zahl drei spielt in Fürth ebenfalls eine Rolle, denn die Kleeblätter sind seit drei Ligaspielen ungeschlagen.

Erstmals im Kalenderjahr 2023 hat die Mannschaft von Alexander Zorniger drei Spiele in Folge ohne Niederlage beendet. Rostock kann nach dem Ende des kleinen Negativtrends etwas durchatmen. Bisher haben sich beide Mannschaften zielsicher präsentiert. Fürth hat in sechs von acht Ligaspielen getroffen, Hansa sogar in sieben Partien.

Zudem haben die Hausherren mit 15 Gegentreffern die drittschwächste Defensive der Liga. Gleichzeitig hat die Zorniger-Elf als einziges Team in zwei Heimspielen Über 3,5 Tore erzielt. Unser Tipp: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Fürth vs Rostock auf „Beide Teams treffen“:

Fürth erzielte in 2 von 4 Heimspielen Über 3,5 Tore.

Rostock hat in 7 von 8 Partien getroffen - Fürth erzielte in 6 von 8 Begegnungen ein Tor.

Rostock hat in 4 von 8 Partien Über 1,5 Gegentore kassiert.

Führt vs Rostock Quoten Analyse:

Die Spielvereinigung aus Fürth hat sich in den vergangenen Wochen gefestigt und ist 2023 erstmals seit drei Ligaspielen in Folge ungeschlagen. Allerdings gelang der letzte Dreier gegen Rostock vor zwölf Jahren. Somit überraschen uns Siegquoten bis 1,80 etwas.

Für Alois Schwartz und seine Mannschaft gilt es, nach dem knappen 1:0-Sieg über Braunschweig eine kleine Serie zu starten. Der herausragende Saisonstart von neun Punkten aus vier Partien ist zwar verpufft, doch der jüngste Sieg bringt neues Selbstvertrauen. Wettquoten von 4,00 bis 4,33 für einen Auswärtssieg sind besser als gedacht. Möglicherweise sind einige dieser neuen Wettanbieter ebenfalls spannend.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Rostock Prognose: Knackpunkt erste Halbzeit

Im Vergleich zur letzten Saison haben die Fürther einen deutlichen besseren Saisonstart hingelegt. Neun Zähler sind fünf Punkte mehr, als die Kleeblätter zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr auf dem Konto hatten. Es könnten sogar deutlich mehr sein, würde ein Spiel nur aus der zweiten Halbzeit bestehen.

Für die Hausherren verliefen die ersten 45 Minuten der Partien regelmäßig katastrophal. Gemeinsam mit Karlsruhe hat die Spielvereinigung die meisten Gegentore vor dem Pausentee kassiert (9).

Seit Anfang September hat Fürth sieben von acht Gegentoren in der ersten Halbzeit hinnehmen müssen. Darüber hinaus hat die Zorniger-Elf trotz 11,6 erwartbarer Gegentore schon 15 Bälle aus dem eigenen Netz holen müssen (16.). Erst 91 zugelassene Schüsse sind daher nur ein schwacher Trost (2.).

Trotz dieser offensichtlichen Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, haben Kapitän Branimir Hrgota (4 Tore) und seine Kollegen zwei von vier Heimspielen mit Über 3,5 erzielten Toren abgeschlossen - Bestwert im deutschen Unterhaus!

Fürth - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Elversberg (A), 4:3 Karlsruhe (H), 1:1 Nürnberg (A), 1:3 Hannover (H), 0:5 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 1:0 Braunschweig (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 1:3 Düsseldorf (H), 0:2 HSV (A), 2:1 Osnabrück (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Rostock: 0:2 (A), 2:2 (H), 2:2 (A), 3:0 (H), 1:0 (A)

Die Gäste aus Rostock konnten ihren hervorragenden Saisonstart von neun Punkten aus den ersten vier Spielen nicht veredeln. Stattdessen gingen die Ostseestädter in den drei folgenden Begegnungen als Verlierer vom Feld. Mit dem 1:0-Erfolg gegen Braunschweig hat diese Negativserie ein Ende gefunden. Fakt ist: Die Punkte hat die Schwartz-Elf in acht Partien noch nicht geteilt (4 Siege, 4 Niederlagen).

Auf einen Torjubel musste die Hansa-Kogge erst ein einziges Mal in dieser Saison verzichten. Tor-Potenzial gab es auch schon in den letzten drei Vergleichen mit Fürth. Rostock hat erstmals in drei direkten Duellen in Folge Über 1,5 Tore erzielt.

Eine Gemeinsamkeit zwischen den Kleeblättern und der Kogge ist folgende: Beide Teams beendeten fünf von acht Ligaspielen mit Treffern auf beiden Seiten. Ein guter Punkt, der unserer anvisierten Wette weiteren Rückenwind verleiht.

Wir können davon ausgehen, dass die Anhänger der Hausherren über die Heimstärke ihrer Farben Bescheid wissen. Fürth hat nur zwei der letzten 18 Heimspiele verloren (10 Siege, 6 Remis). Setzt ihr auf Sieg Nummer 11, wartet bei Oddset ein Bonus und eine Wettquote von 1,78.

Unser Fürth - Rostock Tipp: Beide Teams treffen

Zwei der letzten drei Aufeinandertreffen zwischen Fürth und Rostock endeten mit Treffern auf beiden Seiten (jeweils 2:2). Darüber hinaus haben die Hausherren in fünf von acht Begegnungen dieser Saison mindestens ein Gegentor kassiert, während sie in drei von vier Heimspielen getroffen haben. Wir erwarten mindestens ein Tor für beide Mannschaften.