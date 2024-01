Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 16.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 16.01.2024 lauten: Die Deutschen gewannen die ersten beiden Gruppenspiele souverän und können sich gegen Frankreich für die Viertelfinal-Niederlage der letzten WM revanchieren. Wir sehen Deutschland durchaus mit Chancen gegen den Olympiasieger. Serbien und Spanien benötigen derweil dringend Siege, um den Einzug in die Hauptrunde noch klarzumachen.

Am 7. Tag der Handball-EM 2024 kommt es ab 18:00 Uhr zu den Duellen der Gruppen A,B und C. Während in der deutschen Gruppe A Frankreich trotz des Remis gegen die Schweiz schon mit eineinhalb Beinen in der nächsten Runde steht, gestalten sich die Tabellenkonstellationen in den anderen beiden Gruppen deutlich offener.

Das Duell zwischen Spanien und Österreich ist ein waschechtes Endspiel, wobei den Österreichern ein Unentschieden für das Weiterkommen reichen würde. Ebenso spannend gestaltet sich die Lage in der Gruppe C, in der Serbien gegen Montenegro gewinnen muss und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Ungarn gegen Island angewiesen ist.

Deutschland vs Frankreich Prognose: Tragen die Fans Deutschland zum 3. Gruppensieg?

Bisher war die Heim-EM für die Gislason-Auswahl ein voller Erfolg. Zwei deutliche Siege gegen die Schweiz und Nordmazedonien sicherten den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde des laufenden Turniers. Mit erst 39 Gegentreffern stellen die Deutschen die bisher beste Defensive des Wettbewerbs, was nicht zuletzt an den tollen Leistungen von Routinier Andi Wolff und Shooting-Star David Späth im Tor der Deutschen lag.

Auch die Offensive des zweimaligen Europameisters konnte vor allem gegen Nordmazedonien überzeugen. Dabei konnte sich allen voran Spielmacher Juri Knorr mit zehn Treffern hervortun.

Die Franzosen hingegen müssen noch etwas zittern und sollten alles daran setzen, mindestens ein Remis gegen Deutschland einzufahren, um die Hauptrunde noch sicher zu erreichen. Nachdem das erste Spiel gegen Nordmazedonien locker gewonnen wurde, folgte mit einer recht schwachen Leistung ein Unentschieden gegen den krassen Außenseiter aus der Schweiz.

Die „Equipe Tricolore“ musste schon 55 Gegentreffer einstecken, erzielte dabei jedoch auch im Schnitt 32,5 Tore pro Partie. Gegen den starken deutschen Abwehrblock, dürfte es jedoch nicht allzu einfach werden, diesen Schnitt zu halten. Zugegeben, wir können die Schwarz-Rot-Goldene Brille nicht komplett ablegen, die bisher gezeigten Leistungen geben jedoch auch wenig Anlass dafür.

Unser Handball EM Tipp heute lautet: „Sieg Deutschland“ mit einer Quote von 2,35 bei Bet3000!

Darum tippen wir bei Deutschland vs Frankreich auf „Sieg Deutschland“

Frankreich wirkte gegen die Schweiz nicht unbedingt wie ein absolutes Top-Team.

Deutschland konnte eines der letzten 2 Spiele gegen die Franzosen gewinnen.

Deutschland hat das zweitbeste Torverhältnis aller Teams im Wettbewerb.

Deutschland - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 26:26 Schweiz (A), 39:29 Nordmazedonien (H), 37:28 Brasilien (H), 35:26 Tunesien (H), 40:21 Rumänien (H).

Letzte 5 Spiele Deutschland: 34:25 Nordmazedonien (A), 27:14 Schweiz (H), 35:31 Portugal (H), 34:33 Portugal (H), 28:27 Ägypten (H).

Letzte 5 Spiele Frankreich vs. Deutschland: 35:28 (H), 34:35 (A), 30:29 (H), 26:25 (A), 25:25 (A).

Island vs Ungarn Prognose: Geben die Ungarn den Serben die benötigte Schützenhilfe?

Die Isländer stehen nach einem sehr knappen Sieg gegen das Schlusslicht der Gruppe aus Montenegro und einem Remis gegen Serbien mit drei Punkten auf dem zweiten Rang der Gruppe C. Dabei kommen die Nordeuropäer auf ein knapp positives Torverhältnis von +1.

Die Ungarn hingegen konnten die ersten beiden Spiele gewinnen und stehen somit sicher in der Hauptrunde des laufenden Wettbewerbs. Das Team des spanischen Trainers Chema Rodriguez zeigte sich dabei stabil in der Defensive und hielt die Gegner bei 25,5 Toren pro Partie. Die Offensive zeigte sich mit im Schnitt 27 erzielten Toren derweil auch noch nicht auf absolutem Top-Niveau.

Im direkten Vergleich standen sich die beiden Teams schon elf Mal gegenüber. Die Isländer hatten dabei mit fünf Siegen bei sechs Niederlagen knapp das Nachsehen. In den direkten Duellen zwischen Island und Ungarn fielen im Schnitt 58,1 Tore.

Unser Handball EM Tipp heute: „Ungarn Unter 27,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Oddset!

Darum tippen wir bei Island vs Ungarn auf „Ungarn unter 27,5 Tore“

Die Ungarn erzielten in 2 der letzten 3 Partien nicht mehr als 26 Treffer.

Island verlor keines der letzten 9 Spiele.

Island konnte die Gegner in 6 der letzten 10 Spiele unter 28 Treffern halten.

Island - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Island: 31:30 Montenegro (N), 27:27 Serbien (N), 37:30 Österreich (A), 33:28 Österreich (A), 30:29 Färöer (H).

Letzte 5 Ungarn: 28:27 Serbien (N), 26:24 Montenegro (N), 25:26 Tschechien (H), 36:26 Polen (H), 31:27 Polen (H).

Letzte Spiele Island vs. Ungarn: 28:30 (N), 31:30 (N), 18:24 (N), 27:30 (N), 27:27 (N).

Spanien vs Österreich Prognose: Schafft Österreich die Sensation?

Auf dem Papier sieht es in der kommenden Partie nach einer absolut einseitigen Geschichte aus. Die spanische Auswahl ist gespickt mit Weltstars und belegt momentan den zweiten Platz der Weltrangliste, während die Österreicher weder unter den Top 12 der Welt liegen noch große Erfolge in ihrer Handballgeschichte aufweisen können.

Die aktuelle Leistung im laufenden Wettbewerb ist jedoch sehr beeindruckend. Nach einem lockeren Auftaktsieg gegen Rumänien, konnte den starken Kroaten im letzten Spiel ein Unentschieden abgetrotzt werden. So steht der Underdog mit drei Punkten und einem guten Torverhältnis von +7 auf dem dritten Rang der Tabelle und stünde mit einem Remis gegen Spanien sicher in der Hauptrunde.

Die Spanier standen in den letzten vier Finalspielen der Europameisterschaften, ein vorzeitiges Ausscheiden in der Gruppenphase wäre eine riesige Blamage für die Auswahl des königlichen spanischen Handballverbandes. Gegen Rumänien konnte im letzten Spiel zwar ein lockerer Sieg eingefahren werden, dafür setzte es am ersten Spieltag gegen Kroatien eine derbe Klatsche mit zehn Toren Rückstand.

Der direkte Vergleich mit Österreich spricht jedoch eindeutig für die Iberer, die elf der zwölf Spiele gewinnen konnten und dabei im Schnitt 30,5 Tore erzielten. In den letzten zwei Spielen der beiden Teams im Rahmen einer EM-Endrunde gewannen die Spanier mit jeweils vier Punkten Vorsprung. Davor setzte es die bisher einzige Niederlage.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Österreich mit HC +4,5″ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Spanien vs Österreich auf „Sieg Österreich mit HC +4,5″

Die Defensive der Österreicher zeigte sich mit im Schnitt 26 Gegentreffern in den ersten beiden Gruppenspielen recht stabil.

Die Spanier können nur ein Torverhältnis von +2 aufweisen.

Die Österreicher hätten die letzten drei Partien mit HC +4,5 gegen Spanien gewonnen.

Spanien - Österreich Statistik & Bilanz: