Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 26.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 26.01.2024 lauten: Die Hauptrunde ist vorüber und die Handball-Fans aus aller Welt können sich über zwei spannende Halbfinal-Spiele bei dieser Europameisterschaft freuen, in denen wir die Favoriten aus Frankreich und Dänemark leicht im Vorteil sehen. Auch im Spiel um Platz 5 zwischen Slowenien und Ungarn dürfte es einen Kampf auf Augenhöhe geben.

Es ist angerichtet bei der Handball EM 2024 ! Deutschland stand schon vor der abendlichen Hauptrunden-Partie sicher im Halbfinale, nachdem Ungarn und Österreich in ihren Spielen gepatzt hatten. Die herbe Klatsche gegen Kroatien dürfte dem deutschen Trainer dennoch sauer aufgestoßen sein. Gegen den absoluten Top-Favoriten des Turniers aus Dänemark bedarf es nun auf beiden Seiten des Feldes eine klare Steigerung, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben.

Deutschland vs Dänemark Prognose: Findet die deutsche Offensive Lösungen?

Was für ein Traum-Halbfinale für den Gastgeber der diesjährigen Handball-EM! Mit Dänemark wartet der amtierende Weltmeister und Weltranglisten-Erste auf die Auswahl des DHB. Die deutschen Spieler werden über sich hinauswachsen und ihr bestes Spiel des Turniers zeigen müssen, um auch nur am Einzug ins Finale schnuppern zu können.

Die Dänen sind einfach viel zu gut und der Konkurrenz enteilt. Sie verbinden eine starke Defensive um das vermutlich beste Torhüter-Duo aller Zeiten mit einer schnellen und sicheren Offensive und einer erschreckenden Stärke im Abschluss. Die Dänen liegen mit einer Wurfeffizenz von 70,2 Prozent klar an der Spitze aller Teams des Wettbewerbs. Torhüter Emil Nielsen hielt fast 40 Prozent der 138 auf sein Tor abgefeuerten Bälle und kommt auf 55 Paraden. Das kann der deutsche Torhüter Andi Wolff mit 72 Paraden noch toppen, auch wenn die Fangquote dabei mit 36,6 Prozent etwas niedriger liegt.

Die letzten zwei Spiele der Deutschen gegen Dänemark gingen im letzten Jahr deutlich an die Dänen. Der letzte Sieg einer deutschen Mannschaft gegen Dänemark liegt beinahe acht Jahre zurück. Im gleichen Jahr konnte Deutschland übrigens die Goldmedaille bei der Europameisterschaft einheimsen, obwohl kaum jemand damit gerechnet hätte. Mit dabei war auch damals schon Andi Wolff, der im Halbfinale gegen Norwegen überragend hielt. Eine solche Leistung bedarf es auch gegen die Dänen im kommenden Match.

Vor allem muss der Ball in der Offensive mit Mut und konsequent auf das Tor der starken dänischen Schlussmänner gebracht werden. Juri Knorr, der zwar unbestritten ein gutes Turnier spielt, muss den Angriff noch effizienter dirigieren. Im Schnitt erzielte das deutsche Team bei dieser EM 28,3 Tore pro Partie, die Dänen kommen auf 31,6 Treffer. Immerhin mussten die Dänen in vier ihrer sieben Spiele mindestens 27 Gegentreffer hinnehmen, sodass dies auch den von den heimischen Fans bejubelten Deutschen zuzutrauen ist.

Unser Handball EM Tipp heute: „Deutschland Über 26,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000!

Darum tippen wir bei Deutschland vs Dänemark auf „Deutschland Über 26,5 Tore“

● Deutschland konnte in den Hauptrunden-Spielen im Schnitt 27,4 Tore erzielen.

● Deutschland konnte in 9 der letzten 12 Spiele mindestens 27 Treffer auflegen.

● Letzte Spiele Deutschland vs. Dänemark: 21:28 (H), 23:30 (A), 25:26 (H), 19:25 (H), 33:26 (H).

Frankreich vs Schweden Prognose: Marschieren „Les Experts“ weiter?

Auch das zweite Halbfinale der Handball EM 2024 kann sich sehen lassen! Die Franzosen spielten sich im Laufe des Turniers immer weiter in Top-Form und stellen mit im Schnitt 34 Toren pro Partie die beste Offensive des Wettbewerbs. Angeführt von Nedim Remili rollte der Angriff der Franzosen mit einem beeindruckenden Tempo über die Gegner hinweg und blieb bisher als einziges Team ohne Niederlage. Der Spielmacher führt die Konkurrenz mit insgesamt 43 Assists an und liegt in der Scorer-Liste auf dem fünften Platz.