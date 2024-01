Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 28.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 28.01.2024 lauten: Die diesjährige Handball EM 2024 findet am Sonntag ihren Höhepunkt in einem epischen Duell zwischen Frankreich und Dänemark - den beiden besten Teams des Turniers. Im Spiel um Platz 3 fordert der entthronte Europameister aus Schweden die Gastgeber aus Deutschland heraus.

Am letzten Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 15 Uhr zum Duell zwischen Schweden und Deutschland im Kampf um die Bronzemedaille und die sichere Teilnahme an den kommenden Olympischen Spielen in Paris. Anschließend kommt es zu einem absoluten Kracher im Finale, in dem Frankreich nach der deutlichen Niederlage im letzten WM-Finale gegen Dänemark auf Rache aus sein dürfte. Wir sehen Triple-Weltmeister Dänemark dabei mit etwas höheren Chancen auf den Sieg.

Frankreich vs Dänemark Prognose: Ein Kampf der beiden besten Offensiven

Es ist angerichtet! Das anstehende Finale der Handball Europameisterschaft 2024 hätte wohl kaum zwei würdigere Teilnehmer finden können, auch wenn wir uns eine Final-Teilnahme Deutschlands gewünscht hätten. Am Ende setzte sich die überwältigende Qualität der Dänen im Halbfinale durch und somit stehen die Mannen von Trainer Nikolaj Jacobsen absolut verdient im Endspiel.

Die Franzosen waren wie eine unaufhaltsame Maschine durch die Hauptrunde marschiert, mussten im Overtime-Krimi gegen Schweden im Halbfinale jedoch lange zittern. Frankreich stellte bisher die beste Offensive des Turniers und erzielte im Schnitt starke 34,1 Tore pro Partie. Ob der starke Angriff der „Equipe Tricolore“ gegen die routinierten Dänen zur vollen Entfaltung kommen kann, muss abgewartet werden.

Auch die Offensive der Dänen lief wie gewohnt mit hohem Tempo und enorm zielgenau im Abschluss. Zwar kommt Dänemark „nur“ auf 31,25 Tore pro Partie im laufenden Wettbewerb, stellt mit einer Wurfquote von 69,2 Prozent aber den effizientesten Angriff aller Teams.

Bester Werfer auf Seiten des Triple-Weltmeisters war wieder einmal Mathias Gidsel, der Superstar legte im Schnitt 6,5 Tore auf und traf dabei rund 80 Prozent seiner Würfe. Im Team von „Les Experts“ konnte vor allem Dika Mem in der Offensive überzeugen und insgesamt 47 Treffer in den acht Partien erzielen.

Das kommende Spiel ist nicht nur die Neuauflage des WM-Finales von vor einem Jahr, in dem die Dänen am Ende mit fünf Toren Vorsprung gewannen und den dritten Weltmeistertitel in Folge einheimsen konnten. Auch das Finale der Europameisterschaft im Jahr 2014, das die Franzosen klar mit 41:32 gewinnen konnten, fand zwischen den beiden Großmächten des Welt-Handballs statt. Damals auch schon mit an Bord waren die beiden heutigen Alt-Stars Mikkel Hansen und Nikola Karabatic, auf deren Erfahrung und Routine es im kommenden Duell besonders ankommen wird.

Der direkte Vergleich zwischen Frankreich und Dänemark zeichnet ein sehr ausgeglichenes Bild. In 30 Partien konnten die Franzosen 16 Siege feiern, während Dänemark 13 Mal als Gewinner von der Platte gehen konnte. Erst ein einziges Mal trennten sich die beiden Rivalen mit einem Remis. Im Schnitt fielen in den letzten fünf direkten Duellen exakt 60 Tore, wir erwarten auch im kommenden Duell eine ähnliche Tor-Ausbeute.

Unser Handball EM Tipp heute: „Über 59,5 Tore“ mit einer Quote von 2,02 bei Betano!

Darum tippen wir bei Frankreich vs Dänemark auf „Über 59,5 Tore“

In 2 der letzten 3 Partien zwischen Dänemark und Frankreich wurden mindestens 60 Tore erzielt.

Beide Mannschaften legten im Turnierverlauf im Schnitt deutlich über 30 Tore pro Partie auf.

Beide Mannschaften überzeugten bisher durch eine starke Wurfquote von über 65 Prozent.



Frankreich - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 34:30 n.V. (H) Schweden, 35:32 (H) Ungarn, 33:28 (H) Österreich, 39:32 (H) Island, 34:32 (H) Kroatien.

Letzte 5 Spiele Dänemark: 29:26 (A) Deutschland, 25:28 (A) Slowenien, 29:23 (A) Norwegen, 28:27 (H) Schweden, 39:27 Niederlande (H).

Letzte Spiele Frankreich vs. Dänemark: 29:34 (H), 28:26 (A), 32:35 (H), 30:29 (A), 26:31 (H).



Schweden vs Deutschland Prognose: Kann Deutschland die 5. EM-Medaille holen?

Was für ein Höhepunkt im Halbfinale der Heim-EM für Gastgeber Deutschland! Das Team von Trainer Alfred Gislason lieferte dem hoch favorisierten Triple-Weltmeister aus Dänemark lange Zeit erbitterte Gegenwehr, konnte nach einer Halbzeitführung von zwei Toren dem Ansturm der Dänen im zweiten Durchgang jedoch letztendlich zu wenig entgegensetzen.

Das Turnier kann jedoch trotzdem als Erfolg für die Auswahl des DHB gewertet und mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Spiel gegen Schweden veredelt werden. Auch die sichere Teilnahme am Olympischen Handballturnier in Frankreich für den Drittplatzierten des Wettbewerbs dürfte für extra Motivation in beiden Lagern sorgen.

Mit Schweden wartet nun jedoch ein starker Gegner, der es den favorisierten Franzosen im Halbfinale denkbar schwer machte und erst in der Verlängerung das Nachsehen hatte. Der entthronte Europameister stellt die drittbeste Offensive des Turniers und erzielte im Schnitt 31 Treffer pro Partie, Deutschland konnte den Gegnern im Turnierverlauf durchschnittlich drei Tore weniger einschenken. Auch bei der Erfolgsrate der Torwürfe haben die Schweden einen Vorteil gegenüber dem Gastgeber. Mit 66,5 Prozent trafen die Schweden das gegnerische Tor um mehr als sieben Prozent sicherer als die deutsche Auswahl.

Ein wichtiger Faktor im kommenden Duell könnte Andreas Wolff werden. Der deutsche Torhüter sammelte mit 83 Paraden die meisten abgewehrten Bälle des Turniers und könnte mit einem weiteren starken Spiel gegen Schweden seine Turnierleistung krönen.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams spricht derweil eher für die Skandinavier. Deutschland konnte keines der letzten sechs Spiele gegen Schweden gewinnen und fing sich in den letzten beiden Partien jeweils mindestens 32 Treffer ein. Dass dies gegen die starke deutsche Defensive wieder gelingt, scheint jedoch mehr als fraglich. Wir sehen eine enge Partie auf Augenhöhe auf die Fans in der Kölner Lanxess Arena zukommen.

Unser Handball EM Tipp heute: „Über 54,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Schweden vs Deutschland auf „Über 54,5 Tore“

In den letzten beiden Spielen zwischen Schweden und Deutschland fielen im Schnitt 62,5 Tore.

Beide Teams kommen auf einen Schnitt von mindestens 28 Toren im Turnierverlauf.

Schweden knackte in 2 Spielen im laufenden Turnier die 40-Tore-Marke.



Schweden - Deutschland Statistik & Bilanz: