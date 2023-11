Israel - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2023

Unser Israel - Schweiz Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 15.11.2023 lautet: Im zweiten Nachholspiel spielt Israel am Mittwoch weiter um einen Top-2-Platz in der Gruppe I. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gastgebern aber nicht mehr als ein Remis zu.

Nach den Angriffen auf Israel Anfang Oktober wurden zwei EM-Qualifikationsspiele der israelischen Nationalmannschaft verschoben. Am Mittwoch wird nun die Partie gegen die Schweiz nachgeholt. Die EM-Quali-Gruppe I wird aktuell etwas überraschend von Rumänien angeführt. Knapp dahinter folgt aber die Nati. Das Länderspiel wird im ungarischen Felcsut ausgetragen. Mit einem Sieg könnten die Eidgenossen das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr lösen. Laut den Wettquoten stehen die Chancen dafür sehr gut.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000 den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Israel vs Schweiz auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Israel wartet seit 1968 auf einen Sieg gegen die Schweiz

Die Nati ist in der laufenden EM-Quali noch ungeschlagen

In 6 von 8 Duellen zwischen beiden Nationen fielen weniger als 3,5 Tore

Israel vs Schweiz Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste wird die Schweiz auf Platz 14 geführt. Israel belegt in diesem Ranking gerade mal den 71. Rang. So ergibt sich für die Israel vs Schweiz Prognose auch eine klare Einschätzung.

Die Buchmacher, die für ihre Kunden immer wieder mal auch einen Wettbonus ohne Einzahlung parat haben, belohnen einen Sieg der Eidgenossen mit Quoten im Schnitt von 1,56. Für einen Erfolg der Gastgeber gibt es durchschnittliche Quoten von 6,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Israel vs Schweiz Prognose: Können sich die Israelis wieder auf Fußball konzentrieren?

Da aufgrund des Nahost-Konflikts Anfang Oktober in Israel nicht an Fußball zu denken war, muss die Auswahl im aktuellen Länderspiel-Fenster gleich vier Partien bestreiten. Das erste dieser Spiele fand am Sonntagabend im Kosovo statt. Hier taten sich die Gäste auf dem schwer bespielbaren Terrain in Pristina schwer und konnten offensiv kaum Akzente setzen. Den Hausherren reichte eine gelungene Szene, um den Treffer zum 1:0-Endstand zu erzielen.

So steht die Auswahl von Coach Alon Hazan in der Gruppe I mit elf Punkten auf Rang 3, vier Zähler hinter der Schweiz und fünf Punkte hinter Rumänien. Das Torverhältnis lautet 7:8. In den beiden Duellen gegen den Kosovo holte man insgesamt nur einen Punkt. Zudem reichte es daheim gegen Andorra nur zu einem knappen 2:1-Erfolg. Da Israel in der Nations League 2022/23 die Gruppe B2 für sich entscheiden konnte, hat die Mannschaft auf jeden Fall einen Platz in den Playoffs zur EM-Teilnahme sicher.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die Schweiz ist in der laufenden EM-Qualifikation noch ungeschlagen. Mit viel Ruhm hat sich die Nati bisher aber nicht bekleckert. Die ersten beiden Spiele gegen Weißrussland und Israel wurden klar gewonnen. Dann folgte aber nur ein denkbar knappes 2:1 zu Gast in Andorra. Daheim gegen Rumänien (2:2) und Weißrussland (3:3) sowie im Kosovo (2:2) mussten sich die Eidgenossen mit einem Zähler begnügen. Vor allem gegen die Weißrussen schrammten die Schweizer nur knapp an einer Blamage vorbei.

Hier lag man bis zur 89. Minute in St. Gallen noch mit 1:3 in Rückstand, ehe ein Doppelschlag doch noch für ein Remis sorgte. Durch die schwachen Leistungen und Ergebnisse ist auch Coach Murat Yakin in die Kritik geraten. Der Verband stärkt seinem Coach den Rücken. Doch der Teamchef und sein Team müssen nun liefern. Schaffen die Eidgenossen die Quali, soll die Auswahl auch bei der EURO 2024 von Yakin betreut werden. Im aktuellen Aufgebot legt der Coach viel Wert auf die Verteidigung und den Sturm.

Israel - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Israel: 0:1 Kosovo (A), 1:0 Weißrussland (H), 1:1 Rumänien (A), 2:1 Andorra (H), 2:1 Weißrussland (A)

Letzte 5 Spiele Schweiz: 3:3 Weißrussland (H), 3:0 Andorra (H), 2:2 Kosovo (A), 2:2 Rumänien (H), 2:1 Andorra (A)

Letzte 5 Spiele Israel vs Schweiz: 0:3 (A), 0:0 (A), 2:2 (H), 1:1 (A), 2:2 (H)

Beide Nationen bestritten schon acht Länderspiele gegeneinander. Israel ging nur in einer Partie als Sieger vom Feld. Dieser historische Erfolg glückte im Jahr 1968 mit einem 2:1-Testspielsieg in Tel Aviv.

Dem gegenüber stehen vier Remis und drei Siege für die Schweiz. Das Hinspiel in der laufenden EM-Quali im März in Genf ging mit 3:0 an die Nati. Davor hatte es aber vier Unentschieden in Serie zwischen beiden Mannschaften gegeben. Endet das Duell am Mittwoch auch ohne einen Sieger, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 4,10. Alle Infos zur Bet3000 Verifizierung gibt es bei uns.

Unser Israel - Schweiz Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die israelische Nationalmannschaft muss sich wieder auf den Fußball konzentrieren. Schon am Sonntagabend gegen den Kosovo wurde deutlich, dass das aktuell nicht leicht fällt. Am Mittwoch gegen die Schweiz geht der Auswahl nun auch noch der Heimvorteil flöten.

Da die Eidgenossen zuletzt aber auch große Probleme hatten, trauen wir den Israelis unter Umständen einen Punkt zu. Da Israel in sieben EM-Quali-Spielen bisher nur auf sieben Treffer kommt, rechnen wir auch nicht mit allzu vielen Toren