Juventus - Monza Tipp, Prognose & Quoten | 25.05.2024

Unser Juventus - Monza Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.05.2024 lautet: Die letzten beiden Aufeinandertreffen zwischen Juve und Monza endeten jeweils mit einem Sieg für die Gastmannschaft. In unserem Wett Tipp heute spielen wir eine Handicapwette.

Das Ende von Massimiliano Allegri bei Juventus Turin nach der Saison war praktisch sicher, seine Entlassung jedoch zwei Tage nach dem Gewinn der Coppa Italia eine kleine Überraschung. Die schwache Rückrunde der Alten Dame (11.) setzt hinter die niedrigen Juve-Siegquoten in den Sportwetten Apps ein großes Fragezeichen. Monza (20) holte in der zweiten Saisonhälfte nur zwei Zähler weniger als der italienische Rekordmeister (22) und gewann zwei der drei vorangegangenen Liga-Duelle.

Für unseren Wett Tipp heute nehmen wir uns bei Interwetten die Quote von 1,83 und spielen einen “Sieg Monza (HC +2)”.

Darum tippen wir bei Juventus vs Monza auf “Sieg Monza (HC +2)”:

Juventus vs Monza Quoten Analyse:

Trotz der katastrophalen Rückserie und nur einem Sieg aus den acht vorangegangenen Liga-Spielen bekommt ihr für einen “Sieg Juventus” maximal eine Quote von 1,35 angeboten. Spielbare Quoten sehen anders aus.

Monza befindet sich im Mittelfeld der Serie A und hat für wenig Aufregung in seinen Liga-Spielen gesorgt. Gewinnen die Gäste am letzten Spieltag in Turin, flattern Siegquoten zwischen 8,50 und 9,10 ins Haus.