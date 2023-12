Karlsruhe – Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2023

Unser Karlsruhe - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.12.2023 lautet: Aufgrund des Heimvorteils fungieren die Karlsruher in unserem Wett Tipp heute als Anwärter auf den Sieg.

Nach drei sieglosen Begegnungen in Serie meldete sich der KSC kürzlich im heimischen Wildparkstadion mit einem 4:1 gegen Nürnberg zurück. Die Hausherren tankten vor dem Heimspiel gegen die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern gehörig Selbstvertrauen. Die Mannen von der Nordküste Deutschlands befinden sich im Formtief, Hansa Rostock holte nur einen Sieg in den letzten sechs Liga-Duellen (1U, 4N).

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Rostock auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Karlsruhe vs Rostock Quoten Analyse:

Karlsruhe vs. Rostock Prognose: Überwinden die Hanseaten den Fluch im Wildparkstadion?

Elf der insgesamt 16 Punkte resultierten auf heimischem Boden. Nur zwei der bisherigen sieben Heimspiele gingen verloren (3S, 2U). Darüber hinaus hielt der Defensivverbund in zwei der sieben Begegnungen einen „Clean Sheet“. Mehr als 70 Prozent der Partien im Wildparkstadion brachten in der 2. Bundesliga weniger als 3,5 Tore mit sich.

Karlsruhe - Rostock Statistik & Bilanz:

Seit dem Aufstieg im Jahr 2021 stellten die Rostocker zweimal in Folge den 13. Tabellenplatz sicher und mussten nicht um den Klassenerhalt bangen. Ein Umstand, der sich in dieser Spielzeit ändern könnte. Aufgrund der zuletzt durchwachsenen Leistungen (1S, 1U, 4N) ist das Polster auf den Relegationsplatz genau wie beim KSC auf drei Punkte geschrumpft.

Anhand der letzten Auswärts-Leistungen lässt sich nur bedingt auf ein Erfolgserlebnis in Karlsruhe hoffen. Abgesehen vom knappen und zudem glücklichen 2:1-Triumph in Magdeburg stehen in der Ferne vier Niederlagen zu Buche. Drei der vier Misserfolge liefen ohne eigenen Treffer ab. Allgemein ließ die Offensive mit fünf Toren in sechs Paarungen auf gegnerischem Terrain zu wünschen übrig. Rostock beendete 83 Prozent der Liga-Partien in der Ferne mit weniger als 3,5 Toren.