Knicks - 76ers Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2024

Unser Knicks - 76ers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 23.04.2024 lautet: Im zweiten Spiel der ersten Playoff-Runde im Westen zwischen den New York Knicks und den Philadelphia 76ers können wir uns wieder auf eine enge Partie einstellen. Joel Embiid wird in unserem Wett Tipp heute wieder auf die Produktion seiner Mitspieler angewiesen sein, um einen Sieg im altehrwürdigen Madison Square Garden zu holen.

Die Playoffs hatten am ersten Spieltag schon einige schöne Partien für uns zu bieten. Auch im ersten Duell zwischen den Knicks und den 76ers ging es hoch her und am Ende konnte das Heimteam einen knappen Sieg einfahren. Routinier Kyle Lowry spielte auf Seiten von Philly ganze 39 Minuten und erzielte 18 Punkte. Wir glauben, dass Coach Nick Nurse auch im zweiten Spiel auf die Erfahrung des Guards setzen wird.

Unser Wett Tipp heute: „Lowry Über 8,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,95 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Knicks vs 76ers auf „Lowry Über 8,5 Punkte“:

Kyle Lowry traf in der Regular Season 40 Prozent seiner Distanzwürfe.

Coach Nurse gewann mit Lowry 2019 die Meisterschaft und weiß um die Stärken des Guards.

Lowry erzielte in 7 der letzten 10 Spiele gegen die Knicks mindestens 9 Punkte.



Knicks vs 76ers Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Knicks im kommenden Duell mit den 76ers als Favoriten im heimischen Stadion aufs Parkett gehen und vergeben für eine „Sieg Knicks“-Wette eine Quote in Höhe von 1,50. Dass Philadelphia einen Sieg aus dem Big Apple entführen kann, sehen die Bookies mit einer Quote von 2,55 ein gutes Stück unwahrscheinlicher.

Tatsächlich werden Jalen Brunson in der anstehenden Partie mehr Punkte als dem amtierenden MVP Joel Embiid zugetraut. Die Over-/Under-Line für den quirligen Guard wurde bei Tipwin bei 30,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90 festgesetzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs 76ers Prognose: Wie fit ist Joel Embiid nach seiner Verletzung wirklich?

Die Knicks konnten aufgrund einer ordentlichen Defense und einer starken Vorstellung von Josh Hart im vierten Viertel den Sieg im ersten Playoff-Spiel gegen Philadelphia eintüten und haben nun die Möglichkeit, im zweiten Heimspiel in Folge auf 2-0 in der Serie zu erhöhen. Dafür sollte vor allem Jalen Brunson seinen Wurf stabilisieren. Der Guard kam am Ende zwar auf 22 Punkte, brauchte dafür jedoch 26 Würfe und gab nur 30 Prozent aus dem Feld ab.

So waren es vor allem die Rollenspieler, die am Ende den Sieg für die Knickerbockers sicherten. Miles McBride erzielte 21 sehr effiziente Punkte von der Bank kommend und legte dabei den besten Plus-/Minus-Wert seines Teams mit +37 auf. Auch Edel-Schütze Bojan Bogdanovic traf drei seiner sechs Distanzwürfe und konnte 13 Punkte beisteuern.

Auf Seiten von Philly war vor allem zu beobachten, dass Joel Embiid offensichtlich noch nicht bei hundert Prozent seines Leistungsvermögens angekommen ist. Der Center traf nur acht seiner 22 Würfe, kam am Ende jedoch vor allem aufgrund seiner zwölf verwandelten Freiwürfe trotzdem auf 29 Punkte. Der Kameruner ließ jedoch einige Möglichkeiten liegen und spielte den Ball des Öfteren an einen Mitspieler weiter, obwohl ein eigener Abschluss sicherlich die bessere Wahl gewesen wäre.

Dafür konnte Tyrese Maxey beweisen, dass er die starken Leistungen aus der regulären Saison auch in den Playoffs aufs Parkett zaubern kann. Der Guard kam auf 33 Punkte und stellte die Verteidigung der Knicks, vor allem aufgrund seiner enormen Geschwindigkeit, vor einige Probleme.

Knicks - 76ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 111:104 76ers (H), 120:119 Bulls (H), 111:107 Nets (H), 118:109 Celtics (A), 128:117 Bulls (A).

Letzte 5 Spiele 76ers: 104:111 Knicks (A), 105:104 Heat (H), 107:86 Nets (H), 125:113 Magic (H), 120:102 Pistons (H).

Letzte 5 Spiele Knicks vs. 76ers: 111:104 (H), 106:79 (H), 73:79 (H), 110:96 (A), 128:92 (A).



Die Knicks standen zum Abschluss der Saison auf einem starken zweiten Platz im Osten und konnten sich über 50 Siege freuen. Dabei stellten die Mannen von Trainer Tom Thibodeau sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ein Top-10-Rating, was in einem Net Rating von +4,8 resultierte.

Die 76ers starteten angeführt von einem furios spielenden Joel Embiid stark in die Spielzeit, rutschten aufgrund der langen Verletzung des Kameruners jedoch einige Plätze hinab und mussten sich über das Play-In-Tournament gegen die Heat für die Postseason qualifizieren. Vor allem die Offensive konnte das Niveau ohne ihren Franchise-Player nicht halten, sodass mit einem Rating von 116,9 am Ende der Saison nur ein Platz im Mittelfeld erreicht wurde.

Die Knicks konnten vier der letzten fünf Partien gegen die 76ers gewinnen und hielten diese dabei vier Mal unter hundert Punkten. Tatsächlich konnten die Baller aus der Stadt der brüderlichen Liebe in zwei der Partien nicht einmal die 80-Punkte-Marke knacken, was für die starke Verteidigung der Knickerbockers spricht.

Solltet ihr im kommenden Duell zum Beispiel eine „76ers Unter 102,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,85 abgeben wollen, können wir euch nur den Interwetten Bonus ans Herz legen, um die Gewinnchancen für euren Tipp noch etwas zu erhöhen.

Unser Knicks - 76ers Tipp: Lowry Über 8,5 Punkte

Die 76ers werden aufgrund der starken Defense der Knicks auch in der kommenden Partie zu einem gewissen Grad vom Distanzwurf abhängig sein. Dies wird wieder Kyle Lowry auf den Plan rufen, der im ersten Duell fast 40 Minuten auf der Platte stand und das volle Vertrauen seines Coaches spürte. Der US-Amerikaner traf dabei vier seiner sieben Dreier und ist zudem aufgrund seines starken Körpers in der Defensive in keinem schlechten Matchup mit Jalen Brunson.