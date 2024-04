Liverpool – Crystal Palace Tipp, Prognose, Quoten 14.4.24

Unser Liverpool - Crystal Palace Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.04.2024 lautet: Im Duell der Gegensätze zielt unser Wett Tipp heute klar in Richtung Sieg der Klopp-Elf ab. Gerade nach dem vernichtenden 0:3 im Europa-League-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo ist mit einer Reaktion zu rechnen.

Liverpool verlor zuletzt durch ein 2:2 bei Manchester United die Tabellenspitze, wobei Arsenal mit 71 Punkten gleichauf liegt und in unmittelbarer Reichweite agiert. Crystal Palace ging zuletzt auf heimischem Boden gegen den amtierenden Meister Manchester City sogar in Front, zog am Ende aber dennoch mit 2:4 den Kürzeren. Nur zwei Punkte an den jüngsten fünf PL-Spieltagen attestieren den Eagles eine bescheidene momentane Form.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Liverpool Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Crystal Palace auf „Liverpool Über 2,5 Tore“:

Liverpool ist das stärkste Heimteam der Premier League (13S, 3U).

Der Angriff der Reds erzielte im englischen Oberhaus zu Hause die mit Abstand meisten Tore (43).

Die Abwehr der „Eagles“ stand auswärts auf sehr wackeligen Beinen und kassierte 30 Gegentore in 16 Begegnungen.



Liverpool vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Eine Siegwette auf die Reds ist nur wenig sinnvoll, da die Quote schlichtweg zu niedrig ausfällt. Da Liverpool fünf der vergangenen sechs Heimspiele gegen Palace teilweise sehr deutlich für sich entschied, hat die Quote von 1,20 in der Happybet mobile App ihre Berechtigung.

Der letzte Erfolg der Mannen aus London an der Anfield Road geht bereits auf April 2017 zurück. Ein erneuter Triumph wird mit mehr als dem zwölffachen Wetteinsatz versüßt. Die Bookies tendieren zu einem offensiv geführten Duell, das mindestens drei Tore bringt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs. Crystal Palace Prognose: Erobern die Reds die Tabellenspitze zurück?

Der Verlust der Tabellenführung tat den Mannen des deutschen Trainers Jürgen Klopp sichtlich weh. Bisher ist nichts verloren. Sechs Spieltage stehen noch aus, somit gilt es bestmöglich 18 Punkte einzufahren. Das Restprogramm bringt mit Crystal Palace, Fulham, Everton, West Ham, Tottenham und Aston Villa keine Übermannschaft mit sich.

Nur zwei der übrigen sechs Spieltage werden im eigenen Stadion ausgetragen. Bitter für die Reds, die nach wie vor als bestes Heimteam der Premier League fungieren (13S, 3U). 42 der insgesamt 71 Punkte holte Liverpool im eigenen Stadion. Die Offensive erzielte 43 Tore zu Hause. In sieben der acht Paarungen gegen Mannschaften auf den Plätzen 12 bis 20 verbuchte die Elf von Trainer Klopp zu Hause mindestens drei eigene Tore.

Die Abwehr stand auf heimischem Boden nicht immer sicher und muss sich im englischen Oberhaus 14 Gegentore ankreiden lassen. Immerhin fünf der 16 Heim-Duelle endeten mit Weißer Weste.

Mohamed Salah ist mit 17 Toren der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen. Zwölf Treffer verbuchte er vor heimischer Kulisse. Im Europa-League-Viertelfinale kam der 31-jährige Ägypter gegen Atalanta Bergamo erst im zweiten Durchgang, konnte das drohende Unheil (0:3) aber nicht mehr abwenden.

Liverpool - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:3 Atalanta Bergamo (H), 2:2 Manchester United (A), 3:1 Sheffield United (H), 2:1 Brighton (H), 3:4 n.V. Manchester United (A).

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 2:4 Manchester City (H), 0:1 AFC Bournemouth (A), 1:1 Nottingham Forest (A), 1:1 Luton Town (H), 1:3 Tottenham (A).

Letzte Spiele Liverpool vs. Crystal Palace: 2:1 (A), 0:0 (A), 1:1 (H), 2:0 (H), 3:1 (A).



Oliver Glasner hat erst Ende Februar das Amt des Trainers bei Crystal Palace übernommen. Er startete fulminant mit einem deutlichen 3:0 gegen den FC Burnley. Zuletzt hat der einst in Frankfurt agierende Übungsleiter aber nur zwei Punkte an fünf PL-Spieltagen geholt. In der Tabelle belegen die Eagles den 14. Platz und zeigen derzeit fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone auf. Ein Polster, das weiter schrumpfen dürfte, sofern die eigenen Leistungen nicht deutlich gesteigert werden.

Vor allem auswärts präsentierte sich Palace zuletzt nicht auf der Höhe und holte nur zwei magere Zähler in den jüngsten sieben Auswärts-Duellen. Defensiv steht die Elf von Trainer Glasner bei den Teams aus dem ersten Tabellenviertel nicht sicher und kassierte in drei der vier Duelle mindestens drei Gegentore. Trotzdem verbuchte die Offensive in drei der vier Ansetzungen auch einen eigenen Treffer. Wer erneut auf den Markt „Beide Teams treffen“ wetten möchte, erhält beinahe den doppelten Wetteinsatz und könnte seinen Liverpool Crystal Palace Tipp mit einer Freiwette ohne Einzahlung absichern.

Unser Liverpool – Crystal Palace Tipp: Liverpool Über 2,5 Tore

Mit 921,4 Millionen Euro zeigt Liverpool mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Gäste aus London (404,7 Mio.) auf und ist in sämtlichen Belangen das bessere Team. Darüber hinaus agieren die Reds zu Hause und übernehmen die Rolle des heimstärksten Premier-League-Klubs. Liverpool will im Meisterschaftskampf mit Arsenal und Man City unbedingt am Ball bleiben. Die beste Heim-Offensive der Liga sollte durchaus gegen defensiv anfällige Adler imstande sein, mindestens drei Tore zu erzielen. Zumal nach der deutlichen Niederlage auf internationaler Ebene mit einer spürbaren Reaktion zu rechnen ist.