Luke Humphries - Joe Cullen Tipp Prognose & Quoten | 30.12.

Unser Luke Humphries - Joe Cullen Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 30.12.2023 lautet: Ist bei „Cool Hand Luke“ nun endlich der Ally-Pally-Knoten geplatzt? Wir rechnen beim Wett Tipp heute nicht wirklich damit und erwarten im Achtelfinale erneut ein Duell auf Augenhöhe.

Vor dem Beginn der Darts WM 2024 war Luke Humphries nach einem sensationellen Jahr mit drei Major-Titeln der Top-Favorit der Buchmacher auf den Gewinn des Weltmeistertitels gewesen. Doch im Ally Pally konnte der Engländer bisher sein A-Game noch nicht abrufen.

So stand „Cool Hand Luke“ am Donnerstag gegen den Deutschen Ricardo Pietreczko sogar schon kurz vor dem Aus, kriegte aber am Ende mit einem 4:3 doch noch die Kurve. Schon am Samstag geht es für Humphries im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Joe Cullen weiter.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1.62 bei NEObet die Wette „Über 5,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Luke Humphries vs Joe Cullen auf „Über 5,5 Sätze“:

Der direkte Vergleich zwischen beiden Spielern ist komplett ausgeglichen (5-5).

Humphries hat bisher bei der WM nur Averages von 93 und 91 gespielt.

Cullen kommt in diesem Jahr im Ally Pally auf Punkteschnitte von 93 und 96.

Luke Humphries vs Joe Cullen Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste und die Ergebnisse der laufenden Saison ist „Cool Hand Luke“ bei der Luke Humphries vs Joe Cullen Prognose zurecht der Favorit. Denn Humphries spielt das beste Jahr seiner Karriere und steht in der PDC Order of Merit auf Rang 3.

Cullen belegt dagegen Rang 14. So gibt es für einen Sieg von Humphries durchschnittliche Quoten von 1.36. Auf der Gegenseite wird von den Wettanbietern, die für ihre Kunden immer wieder auch Wettgutscheine im Angebot haben, ein Weiterkommen des „Rockstars“ mit Quoten von im Schnitt 3.09 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luke Humphries vs Joe Cullen Prognose: Scheitert der Rockstar erneut im Achtelfinale?

Schon zum WM-Auftakt gegen Lee Evans konnte Luke Humphries seine Favoritenrolle bei dieser Endrunde nicht wirklich untermauern. Aber hier reichte der Nummer 3 der Welt ihr C-Game und ein Average von 93,58 für einen 3-0-Sieg. Gegen Ricardo Pietreczko lag „Cool Hand Luke“ am Donnerstag dann nach einem schwachen Start mit 1:3 hinten und konnte sich erst mit dem Rücken zur Wand steigern. Überragend spielte der Engländer dann aber auch nicht. Es reichte jedoch zum 4:3-Sieg.

Ein stärkerer Gegner hätte die schwache Leistung sicher bestraft. So spielten beide einen Average von 91. Durch drei Major-Siege in zwei Monaten hatte sich der Engländer zum Top-Favoriten auf den Gewinn der PDC WM gespielt. Hinzu kamen zwei Pro-Tour-Titel und zwei weitere Major-Halbfinals. Die Win-Loss-Bilanz von 128:38 ist die zweitbeste seiner Karriere. Der Saison-Average von 98.27 reicht für Platz 4. Seine 628 180er wurden in dieser Saison sogar nur von einem Spieler überboten.

Joe Cullen kann Titel bei sieben Pro Tour Turnieren und drei European Tour Events vorweisen. Zudem feierte der „Rockstar“ im Vorjahr mit dem Gewinn des PDC Masters seinen ersten Major-Erfolg. Auch stand der Mann aus Bradford 2022 im Premier League-Finale. In diesem Jahr blieb der 34-Jährige jedoch ohne Titel. Bei zwei Majors zog die Nummer 14 der Welt aber ins Halbfinale ein. Bei der Weltmeisterschaft kam Cullen dagegen bisher nie über das Achtelfinale hinaus.

Ändert sich diese Bilanz im laufenden Turnier? In Runde 2 setzte sich der „Rockstar“ mit 3:0 gegen Darren Penhall durch und spielte dabei einen Average von 93,41. In seinem zweiten WM-Spiel konnte sich Cullen auf einen Punkteschnitt von 96,51 steigern. Das reichte zum 4-2-Sieg gegen Ryan Searle. Der Engländer hatte 2023 mit einer Win-Loss-Percentage von 60,5 % (72:47) aber die schwächste Bilanz seit 2019. Der Saison-Average steht bei 94,56. Hinzu kommen 395 180er.

Luke Humphries - Joe Cullen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luke Humphries: 4:3 Ricardo Pietreczko, 3:0 Lee Evans, 11:9 Michael van Gerwen, 11:3 Ryan Joyce, 10:7 James Wade

Letzte 5 Spiele Joe Cullen: 4:2 Ryan Searle, 3:0 Darren Penhall, 4:6 Ryan Joyce, 6:1 Jamie Hughes, 4:6 George Killington

Letzte 5 Spiele Luke Humphries vs Joe Cullen: 4:0, 3:6, 10:3, 5:6, 6:3

Beide Spieler spielten seit April 2018 schon zehnmal auf der Tour gegeneinander. Die ersten drei Vergleiche gingen alle an Joe Cullen. Dann konnte Luke Humphries drei Siege in Serie feiern.

Seit dem Herbst des Vorjahres ist die Bilanz mit jeweils zwei Siegen komplett ausgeglichen. In diesem Jahr gab es diese Paarung somit auch schon zweimal. Zunächst gewann der „Rockstar“ mit 6:3 beim German Darts Grand Prix.

Dann siegte „Cool Hand Luke“ im Oktober mit 4:0 beim World Grand Prix. Dieses Mal dürfte es aber enger zugehen. Denn Humphries hat im Ally Pally noch nie einen Average von 100 gespielt.

Bringt der Rockstar einen hypothetischen Vorsprung von 2,5 Sätzen ins Ziel, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 1.50. Weitere Infos über den Bookie liefert der Bet365 Test.

Unser Luke Humphries - Joe Cullen Tipp: „Über 5,5 Sätze“

Humphries hat 15 Spiele in Folge gewonnen und war der mit Abstand stärkste Spieler auf der Tour in dieser Saison. Im Ally Pally bringt „Cool Hand Luke“ aber seine Topleistung bisher noch nicht aufs Board.

So erwartet uns erneut eine enge Kiste. Denn Joe Cullen ist sicher auch kein leichterer Gegner, als es Ricardo Pietreczko in Runde 3 war. So dürfte dieses Duell auch über mindestens sechs Sätze gehen.