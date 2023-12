Luton - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2023

Unser Luton - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.12.2023 lautet: Die Blauen aus London haben sich in den letzten Wochen auf des Gegners Platz überhaupt nicht wohlgefühlt. In unserem Wett Tipp heute könnte diese Negativserie aber zu Ende gehen.

Nach einem schwachen Start in die Saison 2023/24 hat Aufsteiger Luton Town endlich in die Erfolgsspur gefunden. Die „Hatters“ wollen nun das Jahr 2023 mit dem dritten Sieg am Stück beenden.

Zum vierten Mal in Folge bestreitet der LTFC als Mitglied des englischen Fußball-Oberhauses sein letztes Heimspiel eines Kalenderjahres gegen Chelsea. Dabei konnte man zwei dieser drei Duelle gewinnen.

Folgt am Samstag der dritte Streich? Wir sehen eher die Gäste aus London vorne und spielen mit einer Quote von 2.05 bei Oddset die Wette „DC x/2 & Beide treffen“.

Darum tippen wir bei Luton vs Chelsea auf „DC x/2 & Beide treffen“:

Luton hat nur 2 von 9 Heimspielen in dieser Saison gewonnen

Mauricio Pochettino hat als Trainer in der Premier League noch nie ein Gastspiel bei einem Aufsteiger verloren

Chelsea hat seit 2011 das letzte Spiel eines Kalenderjahres nicht mehr verloren

Luton vs Chelsea Quoten Analyse:

Der abstiegsbedrohte Absteiger empfängt die Millionen-Truppe aus London. Allein schon aus dieser Ausgangslage ergibt sich für die Luton vs Chelsea Prognose eine klare Einschätzung.

Ein Heimsieg wird bei den Buchmachern mit einer hohen durchschnittlichen Quote von 5.41 belohnt. Für einen Dreier der Gäste bekommen Sportwetten Tipper dagegen Quoten im Schnitt von 1.61.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luton vs Chelsea Prognose: Schaffen die Hatters den Hattrick?

Luton Town kehrte in dieser Saison zum ersten Mal seit 1992 ins englische Oberhaus zurück. Hier stehen die „Hatters“ mit dem geringsten Budget und dem kleinsten Stadion der Premier League vor einer schweren Aufgabe. Besser als Rang 16 war der Aufsteiger bisher auch noch nicht platziert. Der erste Sieg glückte am 7. Spieltag. Doch die Hoffnung lebt. In den letzten Wochen lieferte die Truppe von Trainer Rob Edwards im heimischen Stadion den Top-Teams Arsenal (3:4) und Manchester City (1:2) schon einiges an Paroli.

Während Luton hier aber noch zweimal als Verlierer vom Feld ging, konnte der Liga-Neuling die letzten beiden Spiele gewinnen: Auf ein 1:0 daheim gegen Newcastle United folgte ein 3:2 bei Sheffield United. Damit hat man an den letzten beiden Spieltagen genauso viele Siege gefeiert wie in den 16 Runden zuvor. Nur 38,9 Prozent aller Schüsse des Aufsteigers kommen aufs gegnerische Tor. Das ist der Negativwert in der Liga. Zudem lässt Luton die zweitmeisten Schüsse zu. Nur einmal spielte man zu null.

Nach den großen Kaderumbauten im vergangenen Sommer bekam Coach Mauricio Pochettino einiges an Zeit zugestanden. Doch so langsam wird der Druck auf den Trainer trotz aller Verletzungssorgen immer größer. Auf Platz 11 hinkt Chelsea den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang beträgt schon 12 Punkte. Immerhin glückte vor den Feiertagen im League Cup der Einzug ins Halbfinale.

Zudem steht nun endlich Neuzugang Christopher Nkunku zur Verfügung. Der Ex-Leipziger feierte am Mittwoch beim 2:1-Heimsieg gegen Crystal Palace endlich sein Startelfdebüt für den neuen Arbeitgeber. Die Offensive braucht auch Hilfe. Bei den xG kommt Chelsea eigentlich auf einen Wert von 35,8 hat aber nur 29 Treffer erzielt (minus 6,8). Nur Man United steht hier mit -7,6 noch schlechter da. Auch in der Fremde tun sich die Blues schwer und haben die letzten vier Liga-Gastspiele allesamt verloren.

Luton - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luton: 3:2 Sheffield United (A), 1:0 Newcastle United (H), 1:2 Manchester City (H), 3:4 Arsenal (H), 1:3 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:1 Crystal Palace (H), 1:2 Wolverhampton (A), 1:1 Newcastle United (H), 2:0 Sheffield United (H), 0:2 Everton (A)

Letzte 5 Spiele Luton vs Chelsea: 0:3 (A), 2:3 (H), 1:3 (A), 2:0 (H), 1:4 (A)

45-mal trafen beide Vereine schon aufeinander. Die Blues führen den Vergleich mit 20 Siegen zu 13 Niederlagen an. Am 3. Spieltag der laufenden PL-Saison kam es zum ersten Liga-Spiel zwischen Chelsea und Luton seit dem Jahr 1991/92.

Die Londoner siegten daheim klar mit 3:0. So haben die Hatters die letzten vier Pflichtspiel-Duelle gegen Chelsea alle verloren. In den letzten 13 Heimspielen in der Liga gegen den CFC kassierte der LTFC aber nur eine Pleite (7S, 5U).

Im Hinspiel 2023/24 erzielte Raheem Sterling zwei von drei Treffern. Insgesamt trifft der Stürmer gegen Aufsteiger gern und kommt hier auf einen Wert von 15 Toren in den vergangenen 19 Spielen.

Unser Luton - Chelsea Tipp: DC x/2 & Beide treffen

Chelsea hat im ersten Teil der Saison 2023/24 schon genug Punkte liegen gelassen. Zudem stehen die Blues bei vier PL-Auswärtspleiten in Serie. Diese beiden Bilanzen wollen die Londoner am Samstag dringend verbessern.

Doch auch Luton macht sich nach den letzten beiden Siegen in Folge große Hoffnungen. Mehr als einen Punkt trauen wir dem Aufsteiger aber nicht zu. Chelsea ist zum Jahresabschluss traditionell immer stark und hat seit 2011 nicht mehr verloren (7S, 4U).

Zudem kann Mauricio Pochettino seine Mannschaften auswärts gut gegen Aufsteiger aufstellen. Hier hat der Trainer in 20 PL-Partien noch keine Niederlage hinnehmen müssen (18S, 2U).