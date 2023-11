Medvedev - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | 13.11.2023

Andrey Rublev hat einen fantastischen Saison-Endspurt hingelegt und sich vor den ATP-Finals in bester Verfassung gezeigt. Zuletzt erreichte der russische Tennisprofi das Finale beim ATP Masters in Shanghai sowie zwei Halbfinal-Spiele (ATP 500 Vienna, ATP Masters 1000 Paris). Sein erstes Match in Turin bestreitet er gegen seinen Landsmann Daniil Medvedev. In diesem hat Rublev die Chance, sich für das Viertelfinal-Aus bei den diesjährigen US Open (0:3) zu revanchieren.