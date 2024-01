Neapel - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten| 22.01.2024

Unser Neapel - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Super Cup Italien Finale Spiel am 22.01.2024 lautet: Im Treffen der Giganten sehen wir keinen Anwärter auf den Sieg, tendieren aber in unserem Wett Tipp heute zu einer Begegnung mit Toren.

Beide Mannschaften gaben sich im Halbfinale des italienischen Supercups keine Blöße und feierten souveräne Erfolge. Napoli fertigte Florenz mit 3:0 ab und Inter setzte sich mit demselben Ergebnis gegen Lazio Rom durch. Ob die Nerazzurri den Super Cup zum dritten Mal am Stück gewinnen, bleibt abzuwarten.

In unserem Wett Tipp heute wollen wir uns diesbezüglich nicht festlegen, tendieren aber zu „Über 2,5 Toren“ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Neapel vs Inter Mailand auf „Über 2,5 Tore“:

Neapel vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Für einen Triumph der Neapolitaner servieren die Bookies teilweise mehr als den fünffachen Wetteinsatz. Wer seine Neapel Inter Mailand Wetten mobil platzieren möchte, könnte einen Blick in den Sportwetten App Vergleich werfen, um die beste Wettanbieter-App zu nutzen.

Neapel vs. Inter Mailand Prognose: Verteidigen die Lombarden den Titel?

SSC Neapel startete als amtierender Meister in die Saison und somit waren die Erwartungen dementsprechend hoch. Im italienischen Oberhaus wurden die Recken aus der drittgrößten Stadt Italiens den Anforderungen keineswegs gerecht und belegen derzeit nur den neunten Tabellenplatz. Dennoch ist der Rückstand auf die Champions-League-Ränge nur auf drei Punkte angewachsen.

Neapel - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Inter Mailand muss sich im Ligabetrieb erst eine Niederlage zugestehen. Diese kam nach einem überraschenden 1:2 gegen Sassuolo zustande. Auf der anderen Seite konnten 16 Siege und drei Remis errungen werden. Ob es am Ende für den 20. „Scudetto“ reicht, wird die Saison zeigen.

Vorerst gieren die Nerazzurri aber nach dem ersten erreichbaren Titel in dieser Saison. Satte elf Mal konnte Inter bereits die Supercoppa gewinnen, zuletzt zweimal in Folge. Sofern der Einschätzung der Bookies Vertrauen geschenkt wird, dürfte es in diesem Jahr zum Hattrick reichen.