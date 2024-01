Rostock – Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2024

Unser Rostock - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Rostock gehört zu den schwächsten Heimteams der Liga und wird in unserem Wett Tipp heute im Ostseestadion gegen Elversberg keinen leichten Stand haben.

Hansa Rostock kassierte zuletzt in Nürnberg eine vernichtende 0:3-Niederlage. Nur einen mageren Punkt holten die Ostseestädter aus den vergangenen fünf Liga-Duellen. Auch Elversberg konnte kürzlich nicht überzeugen und wartet seit vier Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis (1U, 3N).

In einem engen Match entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Rostock vs Elversberg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

● Die Saarländer absolvierten beinahe 90 Prozent der Ligaspiele in der Fremde mit mehr als 1,5 Toren.

Rostock vs Elversberg Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt bringt keinen Favoriten auf den Sieg zum Vorschein. Beide Mannschaften agierten jüngst auf schwachem Niveau und wussten somit nicht zu überzeugen. Bisweilen konnte Elversberg keines der drei Kräftemessen mit Rostock gewinnen (3N). Sollten die Hanseaten einmal mehr den Platz als Sieger verlassen, steht beim Wettanbieter Interwetten, der hin und wieder eine Freiwette im Angebot hält, der 2,90-fache Wetteinsatz im Raum.

Nähere Infos zum Interwetten Bonus und weiteren Angeboten sind in unserem Sportwetten Bonus Vergleich zu finden. Mit einem Schützenfest ist nicht zwingend zu rechnen, obwohl sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren offenbart. Zwei der letzten drei Aufeinandertreffen brachten über 2,5 Treffer mit sich.

Rostock vs. Elversberg Prognose: Lassen die Saarländer das Polster auf die Abstiegszone weiter wachsen?

Gegenüber dem Vorjahr hat sich Rostock in der Tabelle verschlechtert und sind mittlerweile in der Abstiegszone angekommen.

Die Leistungen ließen kürzlich mehr als zu wünschen übrig. Nur ein magerer Punkt wurde aus den jüngsten fünf Begegnungen geholt. Dem 2:2 in Karlsruhe stehen auf der anderen Seite vier Niederlagen gegenüber. Offensiv legten die Recken von Trainer Mersad Selimbegović große Probleme an den Tag und verpassten an den jüngsten drei Spieltagen einen eigenen Treffer.