Slowakei - Österreich Tipp, Prognose, Quoten | 23.03.2024

Unser Slowakei - Österreich Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 22.03.2024 lautet: Am Samstag treffen in der slowakischen Hauptstadt zwei EM-Teilnehmer direkt aufeinander. Wir rechnen im Wett Tipp heute mit einem engen und eher torarmen Duell.

Österreich hat unter Ralf Rangnick bemerkenswerte Fortschritte gemacht. So qualifizierte sich die ÖFB-Auswahl nicht nur souverän für die EM 2024, sondern feierte im November 2023 auch einen prestigeträchtigen 2:0-Sieg gegen Deutschland. Bei der Endrunde haben die Österreicher aber mit Frankreich, den Niederlanden und dem Playoff-Gewinner aus Pfad A eine schwere Gruppe erwischt. So muss das Team im neuen Jahr schnell in Form kommen. Auf diesem Weg trifft man am Samstag in Bratislava auf die Slowakei.

Darum tippen wir bei Slowakei vs Österreich auf „Unter 2,5 Tore“:

Die letzten beiden Duelle endeten mit einem 0:0

In 4 von 5 Vergleichen wurde der Wert von 2,5 Toren nicht überboten

Österreich ist seit 3 Länderspielen ohne Gegentor



Slowakei vs Österreich Quoten Analyse:

Im FIFA-Ranking hat Österreich auf Rang 25 die Nase vorne. Die Slowakei wird dagegen auf Platz 48 geführt. Bei der Slowakei vs Österreich Prognose kommt dann aber noch der Heimvorteil der „Sokol“ hinzu.

So ist die ÖFB-Auswahl bei den EM 2024 Wettanbietern mit Siegquoten im Schnitt von 2,26 nur leicht favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr nämlich für einen Heimsieg auch durchschnittliche Quoten von 3,17.

Slowakei vs Österreich Prognose: Wer ersetzt David Alaba?

Im August 2022 wurde der Italiener Francesco Calzona trotz heftiger Kritik fast aller Experten, Fans und Medien als neuer Nationaltrainer der Slowakei vorgestellt. Nach einem schwachen Start schienen sich die negativen Vorahnungen zu bestätigen. Gleich im ersten Spiel setzte es eine bittere Heimpleite gegen Aserbaidschan (1:2). Nach vier Remis folgte erst im sechsten Spiel unter Calzona der erste Sieg. Mit sieben Erfolgen aus neun EM-Quali-Partien lösten die „Sokoli“ am Ende aber doch noch das Ticket für die EM 2024.

Die einzigen beiden Niederlagen in der Qualifikation setzte es gegen Portugal. So hat die Slowakei nach der WM 2010 sowie den Europameisterschaften 2016 und 2021 als eigenständiges Land das vierte große Turnier erreicht. Durch die Erfolge mit der „Repre“ ist Coach Calzona seit Februar 2024 nun auch noch Trainer des Serie-A-Vereins SSC Napoli. Die Leistungsträger in der Auswahl sind Dubravka (Newcastle), Skriniar (PSG), Hancko (Feyenoord) und Lobotka (Neapel).

Ralf Rangnick hat sich für die österreichische Nationalmannschaft als echter Glücksfall erwiesen. In kürzester Zeit hat der deutsche Coach dem Team einen von Mut und Intensität geprägten Spielstil vermittelt. Das Spiel der ÖFB-Auswahl ist von einem hohen Pressing, viel Tempo, einem schnellen Umschalten und einer Zielstrebigkeit im Angriff geprägt. So sicherte sich Österreich in der EM-Quali-Gruppe F mit 19 Punkten aus sechs Siegen und einem Remis bei 17:7 Toren den zweiten Platz hinter Belgien.

Die einzige Pleite war ein 2:3 daheim gegen die Belgier. Die drittplatzierten Schweden wurden um neun Zähler distanziert. Bei der letzten EURO gelang in einer machbaren Gruppe erstmals bei einer EM der Einzug ins Achtelfinale. In diesem folgte dann aber das Aus gegen den späteren Champion Italien. Dieses Mal soll das Turnier für Österreich deutlich länger dauern. In den beiden Testspielen gegen die Slowakei und die Türkei muss Rangnick einen Ersatz für den verletzten Kapitän David Alaba finden.

Slowakei - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowakei: 2:1 Bosnien (A), 4:2 Island (H), 1:0 Luxemburg (A), 2:3 Portugal (A), 3:0 Liechtenstein (H)

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:0 Deutschland (H), 2:0 Estland (A), 1:0 Aserbaidschan (A), 2:3 Belgien (H), 3:1 Schweden (A)

Letzte 5 Spiele Slowakei vs Österreich: 0:0 (A), 0:0 (A), 2:1 (A), 1:1 (H), 0:2 (A)



In den Fußball-Geschichtsbüchern finden sich bisher fünf Testspiele zwischen der Slowakei und Österreich. Die Bilanz ist mit jeweils einem Sieg komplett ausgeglichen. Drei der fünf Duelle endeten mit einem Unentschieden.

Unser Slowakei - Österreich Tipp: Unter 2,5 Tore

Ein Ergebnis-Tipp fällt bei diesem Testspiel schwer. Beide Teams waren zuletzt gut in Form. Vor allem daheim ist die Slowakei ein unangenehmer Gegner. Vor den eigenen Fans blieb die „Repre“ in den vergangenen sechs Partien viermal ohne Gegentreffer.

Österreich musste sogar in den drei Spielen nach der 2:3-Heimpleite gegen Belgien kein Gegentor mehr hinnehmen. So erwarten wir auch am Samstag ein recht enges Spiel auf Augenhöhe, in dem nicht allzu viele Tore fallen.