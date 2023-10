USA - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser USA - Deutschland Tipp zum Freundschaftsspiel am 14.10.2023 lautet: Mit dem ersten Spiel unter Julian Nagelsmann beginnt für die DFB-Auswahl die heiße Phase vor der EM 2024. Gegen die USA muss man dem Team einen erfolgreichen Auftakt zutrauen.

Am Samstag wird im deutschen Fußball eine neue Ära eingeläutet. Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Bundestrainer! Wie lange der 36-Jährige dieses Amt ausüben wird, ist noch unklar. Sein Vertrag gilt zunächst bis nach der EURO 2024. Nagelsmann soll mit der deutschen Nationalelf eine erfolgreiche EM im eigenen Land spielen. Zudem will man nach den zahlreichen Misserfolgen der jüngsten Vergangenheit die Fans zurück ins Boot holen.

Bevor Deutschland am 18. Oktober in Philadelphia auf Mexiko trifft, geht es am Samstag in Hartford gegen die USA. Wir spielen hier mit einer Quote von 1,85 bei DAZN Bet die Wette „Sieg Deutschland“.

Darum tippen wir bei USA vs Deutschland auf „Sieg Deutschland“:

Deutschland führt den direkten Vergleich mit 7:4 an

Die DFB-Elf gewann zuletzt im Testspiel mit 2:1 gegen Frankreich

Die USA konnten nur 2 der letzten 6 Heim-Testspiele gewinnen

USA vs Deutschland Quoten Analyse:

Schaut man auf die FIFA-Weltrangliste, steht Deutschland hier nur noch auf Rang 15 und ist damit vier Plätze hinter die USA zurückgefallen.

Trotzdem schicken die Buchmacher, unter denen auch einige Wettanbieter ohne Steuer zu finden sind, die DFB-Auswahl als Favoriten ins Rennen. So gibt es für einen Sieg der Gäste Quoten im Schnitt von 1,89. Ein Erfolg der US-Boys wird mit durchschnittlichen Quoten von 3,69 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

USA - Deutschland Prognose: Was zeigt die DFB-Auswahl?

Bei der WM 2022 zogen die USA ins Achtelfinale ein, beim 1:3 gegen die Niederlande hatte man aber keine Chance. Im Juni 2023 gewannen die Soccer Boys unter Interimscoach Callaghan zum zweiten Mal in Folge die CONCACAF Nations League. Der Vertrag mit Vorgänger Gregg Berhalter war zuvor wegen interner Vorwürfe für fast ein Jahr ausgesetzt worden. Im Gold Cup 2023 schieden die „Stars and Stripes“, auch unter Callaghan, im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Panama aus.

Das bedeutete das schlechteste Abschneiden der Auswahl bei der Kontinentalmeisterschaft seit dem vierten Platz 2015. Inzwischen ist Coach Berhalter wieder zurück im Amt. Er feierte mit einem 3:0 gegen Usbekistan und einem 4:0 gegen Oman seine Rückkehr. Für die Heim-WM 2026 hat man sich natürlich einiges vorgenommen. Die Nation träumt vom größten Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. Das wäre nach dem Viertelfinale 2002 folgerichtig der Einzug ins Halbfinale. Im folgenden Jahr nehmen die USA an der Copa America teil.

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Kevin Behrens (Union Berlin) und Chris Führich (VfB Stuttgart) drei Neulinge in sein Aufgebot geholt. Zudem kehren Spieler wie Mats Hummels (Borussia Dortmund) oder Leon Goretzka (FC Bayern) zurück in den Kader. Das Motto des neuen Coaches lautet: Wer in seinem Verein gut in Form ist, wird auch in den Kreis der Nationalmannschaft berufen. Viel Zeit bleibt Nagelsmann bis zur EM 2024 nicht.

Die Mannschaft solle sich aber trotzdem im Hier und Jetzt bewegen und nicht an das bevorstehende Großereignis denken. Das fällt dem Bundestrainer leicht, da er lediglich bis zum Sommer unter Vertrag steht. Nur vier Trainingseinheiten blieben Nagelsmann bis zu seinem Länderspiel-Debüt. Trotzdem will man die schwache Ära unter Vorgänger Hansi Flick (3S, 3U, 6N) schnell vergessen machen. Zudem will man den Schwung durch den überraschenden Frankreich-Erfolg weiter mitnehmen.

USA - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele USA: 4:0 Oman (H), 3:0 Usbekistan (H), 4:5 n.E. Panama (H), 3:2 n.E. Kanada (H), 6:0 Trinidad & Tobago (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:1 Frankreich (H), 1:4 Japan (H), 0:2 Kolumbien (H), 0:1 Polen (A), 3:3 Ukraine (H)

Letzte 5 Spiele USA vs Deutschland: 2:1 (A), 0:1 (H), 4:3 (H), 1:4 (A), 0:1 (A)

Nach elf Duellen führt Deutschland den Vergleich gegen die USA mit 7:4 an. Auf US-Boden ist die Bilanz mit jeweils zwei Siegen ausgeglichen. Zwei der letzten drei Partien, im Juni 2013 und im Juni 2015, gingen allerdings an die Soccer-Boys.

Bei Weltmeisterschaften gab es diese Paarung dreimal. Hier ging immer die DFB-Auswahl als Sieger vom Feld. In elf Spielen fielen 40 Treffer. Auch dieses Mal gehen die Bookies von einigen Toren aus.

Unser USA - Deutschland Tipp: Sieg Deutschland

Das Kräftemessen gegen die USA wird sicher keine leichte Aufgabe für die DFB-Auswahl. Doch schon beim letzten Länderspiel gegen Frankreich wirkte die Mannschaft nach dem Ende der Ära Flick wie befreit. Nun kommen noch neue Impulse von Bundestrainer Nagelsmann hinzu. Zudem konnten die „Stars and Stripes“ von den letzten sechs Test-Heimspielen nur zwei gewinnen (gegen Usbekistan und Oman). So sehen wir Deutschland in einem engen Spiel knapp vorne.