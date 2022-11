Argentinien - Saudi-Arabien Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2022

Auch wenn Saudi-Arabien in nur einem der letzten 19 Länderspiele mehr als ein Gegentor, nämlich zwei, kassierte, gehen wir davon aus, dass die Falken bei ihrem Auftakt in der WM-Gruppe C die Flügel gestutzt bekommen. Die Argentinier fegten zuletzt alles weg, was sich ihnen in den Weg stellte und wir denken, dass das am Dienstag nicht anders sein wird. Wir erwarten einen klaren Sieg der Albiceleste, die in beiden Halbzeiten dominieren wird.