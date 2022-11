Australien - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten am 30.11.2022

Für viele Fans und Experten ging Dänemark als Geheimfavorit in die WM 2022. Diesen Status konnten die Skandinavier in den ersten beiden Partien bisher aber nicht bestätigen. Nach zwei Spielen steht nur ein Punkt zu Buche. Das Aus droht. Noch ist das Achtelfinale aber möglich. Dafür muss man aber unbedingt das letzte Gruppenspiel gegen Australien gewinnen. An die „Socceroos“ haben die Rot-Weißen allerdings nicht die besten Erinnerungen. Bei der WM 2018 reichte es in der Gruppenphase auch nur zum 1:1. Dieses Mal muss aber mehr drin sein. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 1.55 bei Buchmacher Bet3000 für die Wette „Sieg Dänemark“.