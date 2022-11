Ecuador - Senegal Tipp, Prognose & Quoten am 29.11.2022

Der Senegal warf mit seinem 3:1-Erfolg über Katar am zweiten Spieltag nicht nur die Gastgeber aus dem Turnier, sondern wahrte damit seinerseits in der Gruppe A die Chancen auf das Achtelfinale. Mit einem neuerlichen Dreier würden die Löwen der Teranga nicht nur zum ersten Mal in ihrer Historie zwei WM-Spiele in Folge gewinnen, sondern sich auch zum erst zweiten Mal für die KO-Phase qualifizieren.