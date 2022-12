Japan - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2022

In der Gruppe E der WM 2022 schien der erste Platz vor Turnierbeginn für Spanien oder Deutschland reserviert. Doch am Ende verloren beide namhaften europäischen Fußball-Nationen ihr Gruppenspiel gegen Japan mit 1:2. So ziehen die „Samurai Blue“ völlig überraschend als Sieger ins Achtelfinale ein. Dort trifft man am Montag auf den amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien. Die Kroaten mussten sich in ihrer Gruppe mit dem zweiten Platz hinter Marokko begnügen. Nun wollen die Asiaten den nächsten Favoriten schlagen und erstmals in ein WM-Viertelfinale einziehen. Die Qualität und die Erfahrung der Kroaten dürfte aber am Ende den Unterschied ausmachen. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 1,53 bei Bildbet für die Wette „Kroatien kommt weiter“.