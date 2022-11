Kroatien - Kanada Tipp, Prognose & Quoten | 27.11.2022

Das wurde auch beim Auftakt zur Gruppe F gegen Marokko deutlich. Superstar Modric war sehr bemüht, hatte aber viel Mühe und konnte keinen seiner Mitspieler entscheidend in Szene setzen. In der Abwehr standen die „Kockasti“ sicher. Sonst mangelte es aber an Intensität, Druck und Kreativität. So wirkte der Favorit zunehmend frustrierter. Damit ging eine Serie von 11 WM-Spielen in Folge, in den Kroatien immer mindestens einen Treffer erzielt hatte, zu Ende. In den vergangenen 8 Partien bei einer Weltmeisterschaft mussten die Kroaten nur eine Niederlage hinnehmen, im WM Finale 2018 gegen Frankreich.