Manchester United - Leicester Tipp, Prognose & Quoten | 19.2.2023

Unser Manchester United - Leicester Tipp zum Premier League Spiel am 19.02.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens drei Treffern kommen beide zum Torerfolg.

Geht da noch was für Manchester United im Titelkampf? Bei der Anzahl an noch ausstehenden Spielen definitiv. Grundvoraussetzung sind aber die eigenen Hausaufgaben, die erledigt werden müssen. So zum Beispiel am Sonntag, wenn Leicester City ins Old Trafford kommt. Die Foxes sind aktuell gut drauf und zeigten sich zuletzt besonders treffsicher. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,82 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Leicester auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

In den letzten 27 Premier-League-Duellen mit Leicester hat Man Utd immer getroffen

Die Foxes erzielten an den vergangenen drei Spieltagen 10 Tore

In den letzten 11 Pflichtspielen zu Hause trafen die Red Devils stets mindestens doppelt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Leicester Quoten Analyse:

Die besten Online-Wettanbieter haben eine klare Vorstellung, wer hier als Sieger vom Feld gehen wird. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten bis maximal 1,65. Wer es mit den Foxes hält, der bekommt für einen entsprechenden Tipp auf den Auswärtsdreier Quoten von bis zu 5,50.

Dass es für die Red Devils aber ohne Gegentor nicht gehen wird, denken nicht nur wir, sondern auch die Bookies. Für das „Beide treffen“ belaufen sich die Quoten in der Spitze auf 1,65. Mit Werten bis maximal 1,70 sind Wetten auf „Über 2,5 Tore“ im Match nur unwesentlich höher quotiert.

Manchester United vs Leicester Prognose: Foxes nach zwei Siegen selbstbewusst

Nachdem das Topspiel zwischen Arsenal und Man City unter der Woche zu Gunsten der Citizens ausging, beträgt der Rückstand von Man United auf die beiden Führenden fünf Punkte. Auch wenn die Gunners noch ein Nachholspiel haben, ist der Titel für die Red Devils bei noch 15 ausstehenden Partien alles andere als unmöglich.

Hätten sie selbst zuletzt nicht etwas Federn gelassen und nur acht von 15 möglichen Punkten an den vergangenen fünf Spieltagen geholt, wären sie sogar ganz dick im Geschäft. Nun kann es nur noch heißen, die restlichen Hausaufgaben zu erledigen und auf weitere Patzer der Konkurrenz zu hoffen. United ist jedenfalls seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen.

Am Donnerstag gab es ein 2:2 im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League in Barcelona. Überhaupt haben die Red Devils nur eines ihrer letzten 18 Pflichtspiele verloren und zwar beim knappen 2:3 bei Arsenal durch ein Gegentor in der Schlussminute. 14 der übrigen 17 Pflichtspiele in diesem Zeitraum hat United gewonnen.

In den letzten acht Pflichtspielen trafen sie immer mindestens doppelt. Zu Hause war das zuletzt sogar in elf Pflichtspielen in Folge der Fall. Marcus Rashford hat in den vergangenen sechs Premier-League-Heimspielen immer getroffen. Wettbewerbsübergreifend hat der Stürmer bei nur drei seiner letzten 16 Einsätze für Man United nicht treffen können.

Manchester United - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Man United: 2:0 Leeds (PL, A), 2:2 Leeds (PL, H), 2:1 Crystal Palace (PL, H), 2:0 Nottingham (LC, H), 3:1 Reading (FAC, H)

Letzte 5 Spiele Leicester: 4:1 Tottenham (PL, H), 4:2 Aston Villa (PL, A), 1:0 Walsall (FAC, A), 2:2 Brighton (PL, H), 0:2 Nottingham (PL, A)

Letzte 5 Spiele Man United vs Leicester: 1:0 (PL, A), 1:1 (PL, H), 2:4 (PL, A), 1:2 (PL, H), 1:3 (FAC, A)

Treffsicher zeigte sich zuletzt auch Leicester, wenn auch im Kollektiv. An den vergangenen drei Spieltagen erzielten die Foxes nämlich zehn Treffer durch sieben verschiedene Schützen. Allein bei den vergangenen beiden Siegen gab es acht eigene Tore und damit eines mehr als in den acht Ligaspielen zuvor.

Ebenfalls interessant: Sowohl beim 4:2-Erfolg bei Aston Villa als auch beim jüngsten 4:1-Sieg gegen Tottenham gerieten die Füchse mit jedem gegnerischen Treffer und damit gleich dreimal in Rückstand. Dennoch konnten sie beide Partien drehen und weiter aus der Abstiegszone klettern.

Dennoch ist man mit nur sechs Punkten Vorsprung auf Rang 18 noch nahe an den Abstiegsplätzen dran. Weitere Siege müssen also her und ein Dreier im Old Trafford würde die ersten drei aufeinanderfolgenden PL-Siege seit Januar 2021 bedeuten. Dafür werden aber wohl schon zwei eigene Treffer benötigt werden.

Denn in den letzten 27 Duellen in der Premier League konnte United immer treffen. Nur Man City hat eine längere diesbezügliche Trefferserie gegen Newcastle (28 Partien). Immerhin: Die letzten beiden Gastspiele haben die Foxes nicht verloren (ein Sieg, ein Remis). Aber: Nach vier ungeschlagenen Aufeinandertreffen in Folge ging das Hinspiel zu Hause an United.

Unser Manchester United - Leicester Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Seit dem dritten Spieltag holte kein Team so viele Punkte wie Manchester United, das zum Auftakt in die laufende Premier-League-Saison seine ersten beiden Partien verloren hatte. Trotz des damaligen Fehlstarts ist die Meisterschaft sicherlich noch möglich. Gegen die Foxes sind die Red Devils am Sonntag der Favorit, doch reist der Meister von 2016 nach zuletzt zwei Siegen mit je vier eigenen Toren mit ganz breiter Brust an. Man United trifft zu Hause seit Monaten doppelt und gegen die Füchse ohnehin gerne. Aber mindestens ein Gästetor ist hier nach den starken letzten Auftritten Leicesters ebenfalls zu erwarten.