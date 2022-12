Marokko - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 10.12.2022

Ohne Cristiano Ronaldo in der Startelf spielte sich Portugal im Achtelfinale gegen die Schweiz in einen Rausch, an dessen Ende sechs eigene Tore standen. Doch nun stellt sich dem Europameister von 2016 das einzig verbliebene Team aus Afrika in den Weg - und die Löwen sehen ihre Reise noch nicht als beendet an.