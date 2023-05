Paderborn - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Vor dem letzten Spieltag der Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga schwebt Nürnberg immer noch in Abstiegsgefahr. Der Club belegt nach 33 absolvierten Partien den ersten Nichtabstiegs-Rang. Das Polster auf Platz 16 beträgt zwei Zähler. Mit einem Sieg im Saisonfinale könnten die Franken den Ligaverbleib klarmachen. Allerdings ist die Aufgabe des FCN zu Gast beim SC Paderborn gar nicht so einfach. Selbst ein Remis beim SCP könnte zu wenig sein, falls Bielefeld sein Auswärtsspiel in Magdeburg gewinnt. Für die Buchmacher ist Nürnberg in Paderborn allerdings nur der Außenseiter. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Nürnberg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Paderborn ist seit 6 Spielen ungeschlagen

Nürnberg steht in der Auswärtstabelle auf dem vorletzten Rang

Der SCP hat die letzten 4 Heimspiele alle gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Nürnberg Quoten Analyse:

Der Club ist eines der schwächsten Auswärtsteams der Liga. Der SCP steht dagegen auf Rang 5, neun Punkte hinter dem Relegationsrang 3.

So schicken die Buchmacher mit deutscher Lizenz bei der Paderborn vs Nürnberg Prognose die Gäste als Außenseiter ins Rennen. Für einen Heim-Dreier werden Quoten im Schnitt von 1,98 aufgerufen. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Franken durchschnittliche Quoten von 3,38.

Paderborn vs Nürnberg Prognose: Kann der FCN auswärts gewinnen?

Bis zum 14. Spieltag stand Paderborn unter den Top 3 der Zweitliga-Tabelle und träumte von der Rückkehr in die Bundesliga. Am Ende war die Mannschaft von Coach Lukas Kwasniok aber etwas zu wenig konstant, um in der entscheidenden Phase ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitzureden. Zudem setzte es in den ersten 17 Spielen dieser Saison schon sieben Niederlagen.

Nach 16 Partien der zweiten Saisonhälfte steht der SCP lediglich bei drei Pleiten. Vor allem daheim waren die Ostwestfalen stark. Der Wert von zwölf Heimsiegen wird von keiner anderen Zweitliga-Mannschaft überboten. Mit 46 Treffern stellt Paderborn auch die beste Heimoffensive der Liga. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. In diesem Zeitraum gab es unter anderem ein 2:2 beim HSV und einen 3:2-Heimsieg gegen Heidenheim.

Im Heimspiel gegen Rostock vor fast 40.000 Zuschauern wollte Nürnberg am vergangenen Sonntag endlich den Klassenerhalt eintüten. Doch am Ende reichte es nur zu einem torlosen Remis. Vor allem in der ersten Hälfte fanden die Hausherren nicht ins Spiel und mussten froh sein, dass sie nicht in Rückstand geraten waren. Im zweiten Durchgang legte der Club dann eine große Schippe drauf und setzte den Gegner unter Dauerdruck. Ein Tor konnte die zweitschwächste Offensive der 2. Liga aber nicht erzielen.

Eigentlich wollte der Verein in dieser Saison um den Aufstieg mitspielen, stattdessen droht der Gang in die Relegation gegen den Dritten der 3. Liga. Um dies zu vermeiden, muss der FCN seine Schwäche auf des Gegners Platz ablegen. Lediglich Fürth (10 Punkte) steht in der Auswärtstabelle noch hinter dem Club (11 Punkte). In der Fremde setzte es 32 Gegentore. Lediglich Braunschweig musste auswärts öfter den Ball aus dem Netz holen.

Paderborn - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:2 Bielefeld (A), 3:2 Heidenheim (H), 2:2 HSV (A), 5:1 Braunschweig (H), 2:2 Sandhausen (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:0 Rostock (H), 2:2 Magdeburg (A), 3:3 Kaiserslautern (H), 0:3 Hannover (A), 2:0 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Nürnberg: 1:2 (A), 2:1 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 0:2 (H)

Nürnberg ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner von Paderborn. In acht Vergleichen ging der SCP einmal als Sieger vom Feld. Dieser Erfolg glückte am 19. Spieltag der Vorsaison mit einem 2:1 zu Gast bei den Franken. Hinzu kommt ein Remis in Ostwestfalen im Juli 2021 (2:2). Alle anderen sechs Aufeinandertreffen, so auch das Hinspiel in dieser Spielzeit, gingen an den Club.

Unser Paderborn - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Der direkte Vergleich lässt den Club hoffen, doch der Saisonverlauf und die Formkurve sprechen am Sonntag klar für die Ostwestfalen. Hinzu kommt die Auswärtsschwäche von Nürnberg, während Paderborn zuletzt, wie beispielsweise beim Erfolg gegen Heidenheim, recht heimstark war. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Da zwischen beiden Vereinen noch nie mehr als vier Treffer gefallen sind, dürfte dieser Wert auch dieses Mal nicht überboten werden.