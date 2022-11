Polen - Saudi Arabien Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2022

Die polnischen WM-Partien der jüngsten Vergangenheit waren oft zähe Angelegenheiten. Das war auch zum Auftakt der WM 2022 gegen Mexiko nicht anders. Die Polen standen in einem kompakten 4-5-1-System engmaschig, waren dadurch aber in der Offensive völlig harmlos. Auf der Gegenseite wussten die Mexikaner nicht viel mit dem deutlichen Plus an Ballbesitz anzufangen.