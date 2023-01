SC Freiburg - Eintracht Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2023

Nehmen wir die Tabelle als Grundlage, können wir uns auf ein Spitzenspiel freuen. Frankfurt hat am vergangenen Wochenende gezeigt, dass die eigene Stärke im Angriff liegt. Anders sah es beim SCF aus. Dauerbrenner Streich und seine Spieler kassierten sechs Tore. Wir erwarten erneut ein Spiel mit vielen Jubel-Sequenzen und entscheiden uns für eine Wette auf über 2,5 Tore mit einer Quote von 1,72 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Frankfurt auf „+2,5 Tore“:

SC Freiburg vs Eintracht Frankfurt Quoten Analyse:

Eine klare Favoritenrolle gibt es für die Buchmacher in diesem Spiel nicht. Freiburg musste zwar eine schmerzhafte Niederlage einstecken, sammelte im eigenen Stadion jedoch viele Punkte. Mit Quoten bis 2,55 geht Freiburg in die Partie am Mittwoch.