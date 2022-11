Spanien - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 27.11.2022

Viel Hoffnung haben die Wettanbieter nicht mehr, was ein deutsches Weiterkommen anbelangt. Auch wir sind skeptisch und gehen am Sonntag eher nicht von einem deutschen Dreier aus. Dafür war Spanien an Spieltag eins zu dominant und hat gegen eine deutsche Mannschaft zuletzt meistens gut ausgehen - vor allem in Turnieren. Treffen sollten die Flick-Schützlinge aber, denn ohne Tor wird es garantiert keine Chancen mehr auf die KO-Phase geben.