Wales - England Tipp, Prognose & Quoten am 29.11.2022

Die Three Lions waren dagegen mit dem 6:2 gegen den Iran furios in die WM 2022 gestartet, was in der Heimat gleich für eine Euphorie sorgte. Diese wurde mit dem lahmen und uninspirierten 0:0 gegen die USA am zweiten Spieltag der Gruppenphase allerdings gleich wieder erstickt. Am Ende waren die Soccer-Boys das bessere Team und dem Sieg näher. Damit kam auch gleich wieder Kritik an Nationaltrainer Gareth Southgate auf. Der hatte sich wieder einmal für eine vorsichtige Marschroute entschieden. Zudem hatte er in der Offensive erneut den formschwachen Raheem Sterling in die Startelf beordert.